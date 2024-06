De fleste ved snart, hvem Clara Tauson er.

I hvert fald hjemme i Danmark.

For med en række store præstationer den seneste tid har den danske tenniskomet for alvor slået sit navn fast i hjemlandet, og det er da også noget, hun ofte kan mærke, når hun går rundt på gaden i eksempelvis København.

Det fortæller hun torsdag på et pressemøde ved French Open, da B.T. spørger hende ind til den berømmelse, der følger med, når man er professionel tennisspiller.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg går egentlig meget frit rundt, men der er selvfølgelig folk, der ved, hvem jeg er. Folk er meget respektfulde i Danmark, men jeg vil heller ikke kalde mig selv for kendt - endnu,« griner hun.

Tauson har nemlig stadig en smule svært ved helt at anse sig selv som en berømt sportsudøver, som rigtig mange kender, indrømmer hun:

»Jeg har ikke noget imod det, men jeg synes heller ikke selv, at jeg har ramt et niveau, hvor det har været voldsomt. Jeg kan ikke sætte mig ind i at være en kendt person, synes jeg.«

»Men jo, jeg kan da godt lide det, men jeg er også en meget privat person. Forhåbentlig bliver det endnu større for mig, og så skal jeg også lære at håndtere det,« lyder det videre.

Clara Tauson leverede torsdag aften en kæmpe overraskelse, da hun sendte den tidligere French Open-vinder Jelena Ostapenko ud af turneringen i Paris.

Og efterfølgende var det da også en lykkelig dansker, der mødte pressen.

Tauson skal dog allerede i aktion fredag, når hun i tredje runde møder amerikanske Sofia Kenin.

