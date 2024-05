Advokat Nicolai Dyhr skal ikke klippes ud af TV 2-dokumentaren »Den sorte svane«.

Det afgør Retten i Odense fredag, efter Dyhr har fremsat netop det krav mod TV 2.

Dermed frifindes tv-kanalen, og Dyhr skal betale sagens omkostninger.

Omkostningerne lyder på henholdsvis 30.000 kroner til TV 2 og 25.000 kroner til stationens administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

Der kommer flere detaljer i sagen mandag, oplyser Retten i Odense til B.T.

Dyhr, som specialiserer sig i konkurser og agerer kurator på konkursboer, er blevet optaget på skjult kamera i 'Den sorte svane', mens han erklærer sig villig til at se bort fra økonomisk kriminalitet og i øvrigt fortæller en svindler, hvordan man bedst skjuler hvidvask fra myndighederne.

Dyhr har krævet at blive klippet ud af dokumentaren eller alternativt få sit ansigt sløret.

Som følge af dokumentaren er han blevet fyret fra sin stilling som partner i advokathuset Horten.

Dyhr siger til TV 2, at alt er gået efter bogen i de konkursboer, han har behandlet for svindleren Martin Malm, som TV 2 sætter ham i forbindelse med i dokumentaren.

Hans udtalelser på de skjulte optagelser har han ytret for at skabe tillid og lokke sine 'ofre' til at lade ham være kurator, forklarer han til mediet.