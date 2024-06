Den ellers velrenommerede topadvokat Nicolai Dyhr kæmper i disse dage for »sit liv og sin ære«.

Det sker, efter at han på skjulte optagelser i TV 2-dokumentaren ‘Den sorte svane’ antyder, at han er villig til at se bort fra økonomisk kriminalitet.

Det fortæller Nicolai Dyhr i B.T.s mediepodcast Q&CO.

»TV 2 har været rundt hos Gældsstyrelsen, de har været hos skifteretterne, de har haft fat i ordførerne inde i Folketinget. Jeg har ikke haft nogen lejlighed eller nogen mulighed for at forsvare mig eller redegøre for mine handlinger som kurator«, lyder det fra Nicolai Dyhr.

Som direkte konsekvens af TV 2s afsløringer har Nicolai Dyhr – efter gensidig aftale – fratrådt sin stilling som advokat og partner i advokathuset Horten.

»Som det ser ud nu, så har jeg fået ekstrem kort frist til at skrive redegørelser til forskellige steder, og det vil jeg jo selvfølgelig gøre. Så jeg kæmper jo for mit liv og for min ære.«

I Q&CO anerkender Nicolai Dyhr, at hans udtalelser, der er blevet dokumenteret på TV 2s skjulte optagelser, »er gået for langt«.

»Og det er jeg ekstremt ærgerlig over, for jeg opfatter faktisk mig selv som et ærligt og et ordentligt menneske.«

Nicolai Dyhr fastholder, at han på trods af at have »spillet fransk klovn« på de klip, som TV 2 er i besiddelse af, har ageret efter bogen og ikke krydset nogen kant i hans arbejde som kurator.

Han har derfor anmodet om at få nedlagt forbud mod de skjulte optagelser af ham. Der ventes at falde en kendelse i Retten i Odense senere i dag, fredag.

Hør det eksklusive interview med Nicolai Dyhr i Q&CO 48 minutter inde i denne uges afsnit – lyt i Spotify, Apple Podcast eller ved at trykke play herunder:

Da advokat Nicolai Dyhr i 2022 blev fanget på TV 2s skjulte optagelser til dokumentaren 'Den Sorte Svane', var han ramt af en personlig tragedie. Han deler de nye oplysninger i B.T.s mediepodcast Q&CO. Se videoen her: