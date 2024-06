Farvel og tak!

Med tronskiftet har kongehuset valgt at ændre på en lang række protektioner, hvilket betyder, at flere organisationer nu mister deres officielle støtte. 'Det er vi selvfølgelig kede af', lyder det fra en af de involverede.

Kongehuset har valgt at reducere antallet af protektioner fra 258 til 149.

Dronning Mary siger blandt andet farvel til Zoologisk have København, Danske Kunsthåndværkere og designere og landsforeningen Hjernesagen - sidstnævnte har dog fået prinsesse Marie i stedet.

B.T. har talt med flere af de organisationer, der har mistet dronning Mary som protektor. Se deres reaktioner herunder:

Dansk Golf Union

Formand, Lars Broch Christensen:

»Det er vi selvfølgelig kede af, men har også forståelse for at med det antal opgaver de (Kongeparret, red.) pludselig har fået, har de jo måtte kigge på det.«

»Vi var blevet informeret om, at alle protektorater var blevet sat i bero med tronskiftet. Vi håbede selvfølgelig på at kunne beholde vores, men var nok også klar over, at vi var en af dem, der kunne overvejes.«

Hvorfor?

»Vi har ikke haft så meget at gøre med hende i det store omfang. Det har skulle passe ind i kalenderen, og det har nogle gange været lidt svært. Men vi har været glade for dronningen som protektor. Det har været en god anerkendelse at have.«

Odense blomsterfestival

Marketing- og kommunikationschef Anders Hybholt:

»Det vi selvfølgelig ærgerlig over, men vi kan også godt forstå det. De er jo gået fra ret mange til relativt få protektorater, og der var vi godt klar over, at vi kunne ende som sorteper i det spil.«

Hvorfor?

»Vi er måske ikke et af de største arrangementer, som hun har været med til - og jeg ved heller ikke, om vi ligger så meget op af den profil, hun har udviklet, hvor hun er blevet mere indenfor det aktive.«

Hvad har det betydet for jer at have dronning Mary som protektor?

»Det har vi været usædvanligt glade for. Hun har været god til at støtte op omkring blomsterfestivalen hvor hun har været her cirka hvert tredje år. Kongen har fx ikke altid besøgt sine protektorater i Odense, men dronningen har altid været god til at støtte op.«

»Det gør jo, at der kommer mange mennesker - også medier - så hun har været med til at skabe en hel masse omtale og godwill omkring festivalen.«

Dronning Mary ved åbningen af Odense Blomsterfestival tilbage i 2012. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Mary ved åbningen af Odense Blomsterfestival tilbage i 2012. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Dansk svømmeunion

Direktør Allan Nyhus:

»Vi vil egentlig bare gerne sige tak for samarbejdet. Blandt andet hele Marys arbejde med anti-mobbe-delen, hvor vi har haft et godt samarbejde med Mary-fonden. Så vi vil sige tak for den store forskel og støtte, som de har vist til det arbejde, vi laver.«

»Vi synes, at den nye form, hvor protektoraterne kører i fem år, er en fin måde at gøre det på, så der heller ikke gror mos på protektionerne. Der er jo mange gode sager i Danmark, så det er fint at kongehuset ikke har fokus på det samme 50 år i træk.«

»De har også understreget for os, at de stadig gerne ser, at de bliver inviteret ud til nogle af vores arrangementer. Så alt godt herfra.«

Hjerneskadeforeningen

Direktør Morten Lorenzen:

»Det har vi fuld forståelse for. Vi synes, det giver god mening at lave en ny måde at arbejde med protektorater.«

»Vi har været meget glade for vores samarbejde med kongehuset og vil fortsat have tætte relationer med Dronningen omkring arbejdet med og for hjerneskadede i Danmark.«

Healthcare Denmark



Direktør Jakob Skaarup Nielsen:

»Vi har været utrolig glade for at have kronprinsessen - nu dronningen - som protektor. Nu har de fået en anden rolle og lægger så et andet snit. Vi har i den forbindelse talt med kongehuset og fået bekræftet, at de meget gerne stiller op i relevante sammenhænge.«

»Det er jo en prioritering, som de må foretage, så det er ikke noget, vi har kæmpe bekymringer omkring, så vi har fortsat en super relation til kongehuset.«

Hvad har det betydet for jer at have dronning Mary som protektor?

»Det er jo enormt værdifulgt brand for Danmark at have et kongehus. Vi er et internationalt markedsføringskonsortium for det danske sundhedssystem, og i udlandet er Danmark bare kendt for at være et kongedømme.«

»Særligt de i lande, der ikke har et kongehus, er man nærmest endnu mere interesseret i de kongelige. Så det er et et vigtigt brand at have - og et vi jo fortsat, har selvom dronningen ikke er protektor for os.«

