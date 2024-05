Bølgerne går højt ved French Open.

De danske tennisfans kunne i 2022 høre Holger Rune råbe 'Forlad' til sin mor midt i kvartfinalen mod Casper Ruud, men det er langt fra enestående i tennisverdenen.

I år kogte det over for verdens nummer ni, Stéfanos Tsitsipas, der ikke gad høre et kvæk mere fra sin far, Apostolos.

»Hold kæft!,« lød det, da han skulle til at lukke kampen mod Daniel Altmaier. Han skulle i hvert fald ikke have flere instrukser.

¡Cállate!



Grito brutal de Tsitsipas a su padre en pleno partido #RolandGarros pic.twitter.com/qUoU8jWKtG — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2024

Tsitsipas er en meget travl mand i disse dage, for han er både med single, double og mixed double, hvor han spiller med sin kæreste, spanske Paula Badosa.

Han har således en kamp i single i dag, mens lørdagen byder på to kampe med skiftende makker.

Danskerne holder fortsat fanen højt i turneringen, og denne eftermiddag spiller Clara Tauson mod amerikanske Sofia Kenin, mens Holger Rune må vente med sin tredjerundekamp til lørdag.