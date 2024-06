Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha meddelte torsdag sit exit fra dansk politik efter B.T.s afsløringer af hendes russiske forbindelser og engagement i prorussiske og Putinvenlige netværk.

Nu tager Alexandra Sashas partifælle og folketingsmedlem Jan E. Jørgensen hende i forsvar.

I en kommentar til det opslag på Facebook, hvor Alexandra Sasha forklarer, at hun indstiller sin kampagne til EU-valget og trækker sig fra dansk politik, skriver Jan E. Jørgensen, at hun har været udsat for »en voldsom kampagne«.

»Kære Alexandra. Du har gennem de seneste døgn været udsat for en voldsom kampagne - tilsat trusler og hærværk mod dine plakater. Det har du ikke fortjent,« indleder Jan E. Jørgensen sin kommentar.

EU-spidskandidat Morten Løkkegaard udtalte sig torsdag om sagen, men han beskrev ikke B.T.s afsløringer som en kampagne mod Sasha.

»Jeg tror, det er klogt, med de ting, der er kommet frem, og de ting, hun har været igennem, at hun trækker sig,« sagde Morten Løkkegaard til B.T.

Jan E. Jørgensen har ifølge B.T.s kilder et nært forhold til Alexandra Sasha, og hun er blandt andet førstesuppleant for ham i både Folketinget og i Frederiksberg Byråd, hvor han også er valgt ind.

I Frederiksberg Byråd har Alexandra Sasha ved forskellige lejligheder været indsuppleret på vegne af Jan E. Jørgensen.

»Det er trist, at du har måttet trække dig, men jeg forstår din beslutning. Tak for din store indsats for Venstre - og for dit gode humør. Du skal nok komme gennem det her. KH Jan,« skriver Jan E. Jørgensen og afslutter med en hjerte-emoji.

Det har trods gentagne forsøg ikke været muligt for B.T. at få et interview med Jan E. Jørgensen.

Vi ville ellers gerne have hørt, om han mener, at B.T.s afsløringer er »en voldsom kampagne«, og at Alexandra Sasha ikke har »fortjent«, at hendes forbindelser til prorussiske netværk blev beskrevet.

Vi ville også gerne have svar på, om Alexandra Sasha fortsat kommer til at fungere som førstesuppleant for Jan E. Jørgensen i Frederiksberg Byråd og i Folketinget.

Her ses Jan E. Jørgensens forsvar for Alexandra Sasha.

B.T. har de seneste dage afsløret, at Alexandra Sasha blandt andet har haft en central rolle i European Russian Forum.

Et forum, der ifølge ruslandsekspert Flemming Splidsboel har karakter af at være et prorussisk og Putinvenligt »påvirkningsforum.«

Sasha har været repræsentant og bestyrelsesmedlem for European Russian Forums ungdomsorganisation.

Hun har desuden deltaget i flere møder i regi af forummet. Møder, der blev arrangeret af det lettiske medlem af Europa-Parlamentet, Tatjana Ždanoka, som tidligere i år blev afsløret i at have virket som agent for den russiske efterretningstjeneste FSB.

Derudover har B.T. afsløret, at Alexandra Sasha har mødtes med Boris Titov, en mand fra den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds.

Ifølge The Anti-Corruption Foundation fungerer Titov som Putins stråmand og er involveret i korruption i forbindelse med Putins ejendomme.

B.T. kunne også afdække, at Alexandra Sasha i en valgtest gav udtryk for, at EU ikke skulle donere de nødvendige våben til Ukraine.

