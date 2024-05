Vi har ikke set det sidste til kriminelle bande- og rockermedlemmer, der bruger topjurister til at omgås vaske deres sorte penge hvide, hvis man spørger politiet.

I dokumentaren 'Den sorte svane', som TV 2 bringer første afsnit af tirsdag aften, viser skjulte videooptagelser, hvordan rockere og bandemedlemmer får hjælp af advokaterne til at begå svindel.

Optagelserne viser blandt andet, hvordan en topadvokat Nicolai Dyhr fra et af landets mest ansete advokathuse, Horten, vejleder en svindler i at skjule kriminelles hvidvask fra myndighederne.

Dokumentarens afsløringer har kostet ham jobbet som partner i Horten.

Samarbejdet mellem under- og oververden overrasker ikke politiet.

»Den måde, de arbejder på i dokumentaren, overrasker os ikke. De seneste ti års tid har vi set en del meget, meget store hvidvaskningssager, som har tråde ind i det, man kan kalde Overdanmark,« siger Lasse Boje Nielsen, politidirektør i National enhed for Særlig Kriminalitet.

Selvom danske kriminelle tilsyneladende er rigtigt gode til at tjene sorte penge, har de brug for hjælp, når pengene skal gøres brugbare.

»Når jeg siger, at jeg ikke er overrasket, er det fordi, at omfanget af hvidvask i Danmark er rigtig, rigtig stort. Det er oppe i et tocifret milliardbeløb, og det kan kun ske, hvis der eksisterer et tæt samarbejde mellem organiserede kriminelle, der skal have vasket sorte penge, og professionelle, som kan hjælpe dem med det.«

Politidirektøren tror derfor, at der findes flere sager i Danmark, hvor den kriminelle underverden har forbindelse til store advokathuse eller revisionsfirmaer.

'Den sorte svane' afslører også, hvordan en anden dansk advokat med eget kontor i København i mere end et år har lagt konto til Bandidos-rockeren Fasar Abrar Rajas' hvidvask.

De to advokaters handling har fået advokaternes egen brancheforening til reagere.

»De pågældende advokater siger og gør nogle helt horrible ting, som vi som brancheforening tager den skarpeste afstand fra,« udtaler formand i Danske Advokater, Jesper Rothe, i en pressemeddelelse.

