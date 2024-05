»Jeg er en meget uskyldig mand.«

Kort efter, at der torsdag aften blev afsagt en historisk kendelse, der har fundet Donald Trump skyldig i en strafferetssag, sendte han en mail ud til sine støtter og tilhængere.

Det skriver BBC.

I mailen var der en erklæring fra den tidligere præsident, hvor han gentog sin påstand om, at han er »uskyldig«.

Donald Trump gestikulerer ud til fremmødte, efter han ankom til Trump Tower torsdag efter at være blevet kendt skyldig i en straffesag i New York City. Foto: Peter Foley/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump gestikulerer ud til fremmødte, efter han ankom til Trump Tower torsdag efter at være blevet kendt skyldig i en straffesag i New York City. Foto: Peter Foley/EPA/Ritzau Scanpix

»Det her (kendelsen, red.) var en skændsel. Det var en manipuleret retssag med en dommer, der var korrupt,« står der ifølge BBC i mailen.

»Den virkelige dom vil blive afsagt den 5. november af folket,« fortsætter mailen med henvisning til datoen for den kommende præsidentvalg, som Donald Trump stiller op til for det republikanske parti:

»Jeg er en meget uskyldig mand,« lyder det videre fra den tidligere præsident i mailen.

En lignende besked kom han personligt med foran den samlede presse, efter han sent torsdag aften dansk tid trådte ud fra retsbygningen på Manhattan, hvor han kort forinden var blevet kendt skyldig i anklagerne i sagen om de såkaldte 'tys-tys-penge'.

Her ses Donald Trump forlade retsbygningen på Manhattan torsdag. Foto: Justin Lane/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Donald Trump forlade retsbygningen på Manhattan torsdag. Foto: Justin Lane/EPA/Ritzau Scanpix

»Det var en manipuleret, skandaløs retssag,« sagde han blandt andet:

»Vi har ikke gjort noget forkert. Jeg er en meget uskyldig mand, og det er okay. Jeg kæmper for vores land. Jeg kæmper for vores forfatning. Hele vores land blev manipuleret lige der. Dette blev gjort af Biden-administrationen for at såre eller skade en modstander, en politisk modstander. Og jeg synes, det er en skændsel. Vi vil blive ved med at kæmpe. Vi vil kæmpe til det sidste, og vi vil vinde.«

Trump har i sagen været tiltalt for at have forfalsket dokumenter for at dække over en udbetaling på 130.000 dollar – cirka 900.000 kroner – til Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016.

Overførslen blev ifølge anklagemyndigheden bogført som udgifter til advokatbistand og skulle sikre, at Stormy Daniels ikke udtalte sig om en affære, som hun påstår, at hun har haft med Trump.

Donald Trump har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i anklagerne – og han har påstået, at sagen mod ham har været politisk motiveret.

Det er torsdag ikke afgjort, hvilken straf Donald Trump står til.

Ifølge det amerikanske medie CNN oplyser sagens dommer, Juan Merchan, at en straf vil blive udmålt 11. juli.

Det forventes, at Donald Trump anker afgørelsen.