Det har givet stor opmærksom, at Coop fra uge 34 begynder at sælge hakket oksekød i plastikposer i alle dagligvarekoncernens butikker, hvilket er Kvickly, Superbrugsen, Brugsen og 365discount.

Nu forholder Coops store rival sig til, at kødbakkerne skiftes ud med poser.

Salling Group, der driver Føtex, Bilka og Netto oplyser, at de også har stort fokus på at bruge mindre plastik.

»Vi har stort fokus på brugen af plastmaterialer og bifalder initiativer, som kan reducere mængden og brugen af plast,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, der er pressechef i Salling Group.

Men Salling Group vil ikke gøre det samme som Coop.

»Vi følger naturligvis udviklingen samt kundernes ønsker og tilbagemeldinger tæt, men for nuværende har vi ikke kød i plastposer på vej,« siger pressechefen.

