Knæskaden i december var en frygtelig nedtur, men der blev lynhurtigt tændt et håb i Katrhine Heindahl.

Billederne af håndboldlandsholdets stærke forsvarskrumtap, der blev båret ud af Boxen i smerter, står stærkt efter en VM-turnering, hvor meget ellers flaskede sig for Danmark.

Heindahl gjorde comeback for få dage siden - midt i DM-finalen - og kunne hæve pokalen efter nogle få minutter på banen. Lige nu er det al kampen værd, fortæller hun til B.T.

»Det har da været mega hårdt, men når jeg nu står her og kan træne fuldt med, så føler jeg ikke, at der er gået fem måneder.«

Kathrine Heindahls VM-semifinale sluttede brat. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Kathrine Heindahls VM-semifinale sluttede brat. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Jeg har haft et meget positivt mindset hele vejen igennem, og derfor har der måske ikke været de mørke perioder.«

Hvordan er det lykkedes?

»Da skaden skete, var jeg ikke i tvivl om, at noget springer. Noget gav efter som en elastik. Og benet er løst, da de bærer mig ud af banen. Jeg har holdkammerater, der tidligere har haft en korsbåndsskade, og jeg nåede at tro, at det var et korsbånd, der røg, men kort efter får jeg at vide, at det skal opereres, men det er et ledbånd.«

Derefter blev hun syet i knæet. Meget. Men det intakte korsbånd, som hun hurtigt fik besked om, tændte håbet i hende.

DM-pokalen blev løftet i Nykøbing Falster lørdag den 25. maj. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere DM-pokalen blev løftet i Nykøbing Falster lørdag den 25. maj. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

»Så lysnede det hele bare. Jeg troede, at der ventede en pause på ni til 12 måneder, og at alt det, jeg drømte om, bare røg på et splitsekund, men så følte jeg, at dørene bare åbnede sig og stod pivåbne.

»Jeg kunne rent faktisk nå det hele.«

»De få timer den 15. december gjorde bare, at det var meget lettere at være i, for den besked har gjort mig taknemmlig hver evig eneste dag.«

»Det har været en kæmpe motivation at kunne knokle for at komme i betragtning til OL. Jeg har været mega priviligeret at være omgivet af rigtig mange dygtige mennesker,« siger hun.

Kathrine Heindahl i højt humør. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Kathrine Heindahl i højt humør. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, mener, at der er en eventyrslutning i sigte.

»Det vil være en af de vildeste OL-fortællinger, hvis Heindahl ender i Paris. Jeg var til stede i hallen mod Norge på en iskold decemberdag i Herning, og der gik et gys af chok igennem alle tilskuere, da hun ramte gulvet i kæmpe smerter. På det tidspunkt var det utopisk at se hende i Frankrig,« siger han.

»Et halvt år senere ser jeg det som en reel mulighed, at hun bliver udtaget. Jesper Jensen har allerede åbnet for ideen. Hun er essentiel for det danske landshold især i forsvaret, og jeg tror, det vil give landsholdet et kæmpe boost, at en af de allermest rutinerede er gået forrest i kampen for at komme med. Er hun klar, er hun med,« lyder det fra håndboldkommentatoren.

Lørdag møder Heindahl- og resten af Team Esbjerg-holdet ungarske Györ i semifinalen i Champions League.