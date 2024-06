Pontus Jansson blev bedt om at blive hjemme, mens resten af Malmø FF-truppen holdt krisemøde med klubbens topledelse.

Årsagen er, at den tidligere landsholdsspiller og Premier League-profil Pontus Janson lige nu undersøges i en sag, hvor han skulle have tætte forbindelser til den svenske mesterklubs hooligans, bl.a. skulle han have oplyst dem om, hvor konkurrenterne fra Elsfsborg ville bo midt i den svenske guldkamp sidste år.

Aftonbladet fortæller, at han mistænkes for illoyal opførsel, og nu er hans fremtid til diskussion på de øverste ledelsesgange.

Det blev resten af spillertruppen orienteret om, og de var ifølge det svenske medie chokerede over, at Jansson, den ene af holdets to anførere, skulle have haft kontakt med hooligans.

Den erfarne spiller er dømt ude af den næste kamp. Foto: Inquam Photos/Reuters/Ritzau Scanpix

Nogle af de mest erfarne spillere såsom danske Anders Christiansen, Anton Tinnerholm og Niklas Moisander har angiveligt haft separate møder med klubben om sagen, som siges, at være meget større, end de ønsker at give udtryk for.

Janson er meldt ude af Malmøs sidste kamp før EM.