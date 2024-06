Hun havde netop sendt deres fælles barn til Danmark, og pludselig svarede Kristoffer Olsson ikke på hendes beskeder.

I et hjerteskærende interview med Expressen fortæller svenske Sofie Olsson, Kristoffer Olssons ekskone, om den frygtelige periode, som FC Midtjylland-spilleren har gennemgået med familien på sidelinjen.

Parret gik fra hinaden i februar 2023 efter otte år sammen, og hun havde netop sendt deres tre-årige søn Jamie til Herning med mormor og farfar, men der var ikke hul igennem til FCM-profilen, som der plejede.

Hun fik bange anelser, og de blev bekræftet, da hun fik et opkald fra sin tidligere svigermor.

FC Midtjyllands Kristoffer Olsson ankom med pokalen til medaljenceremonien. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere FC Midtjyllands Kristoffer Olsson ankom med pokalen til medaljenceremonien. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Sønnen så sin far blive hentet af ambulancen, men bedsteforældrene fik beroliget ham med, at der blot var tale om, at den toptrimmede fodboldspiller havde ondt i maven.

Sofie Olsson hastede til Danmark for at hente sin dreng, og så gik det op for hende, hvor galt det stod til med hendes eksmand. Hun kalder det 'den værste periode i sit liv'.

»Indtil da havde man forsøgt ikke at tænke de værste tanker, men da jeg så Kristoffer ligge der, var det ikke længere muligt. Så eksploderede det bare,« siger hun.

»Jeg troede, han skulle dø.«

Sofie Olsson blev sygemeldt, men er nu tilbage til at arbejde deltid i en butik i Norrköping.

Nu venter hun bare på, at hun kan genforene far og søn.

»Vi ønskede ikke, at mødet mellem dem skulle være ubehageligt for Jamie på nogen måde. Men nu venter vi bare på, at Kristoffer siger, at han føler sig klar, og så kommer vi ned med det samme,« siger hun.