Ved hendes ene side står den islandske statsminister. Ved hendes anden står den ukrainske præsident.

Fredag ved middagstid har Statsministeriet delt et helt nyt billede af Mette Frederiksen fra et topmøde, der lige nu finder sted i den svenske hovedstad.

»Statsminister Mette Frederiksen er ankommet til Stockholm, hvor hun mødes med de nordiske stats- og regeringschefer og Ukraines præsident Zelenskyj. På dagsordenen er Ukraines forsvarskamp og landets fremtid i EU og Nato,« lyder det fra Statsministeriet til billedet, som er blevet delt på det sociale medie X og kan ses herunder.

På billedet ses i alt seks personer.

Fra venstre mod højre ses den islandske statsminister, Bjarni Benediktsson, statsminister Mette Frederiksen (S), den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, den svenske statsminister, Ulf Kristersson, den finske præsident, Alexander Stubb, og den norske statsminister, Jonas Gahr Støre.

De er alle forsamlet i Stockholm til et ukrainsk-nordisk topmøde.

»Krigen i Ukraine er i en meget kritisk fase. Vores budskab i Norden står helt klart. Vi vakler ikke i vores støtte til ukrainerne, som kæmper vores alles frihedskamp på slagmarken,« udtalte Mette Frederiksen i en pressemeddelelse, som Statsministeriet har sendt ud i forbindelse med mødet.

»Lige nu har de akut brug for ammunition og luftforsvar. Vi europæiske lande skal gennemgå vores lagre og sende alt, hvad der overhovedet kan undværes afsted til Ukraine.«

Her ses de seks stats- og regeringschefer tage plads under mødet i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses de seks stats- og regeringschefer tage plads under mødet i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT/Ritzau Scanpix

De seks stats- og regeringschefer vil på mødet blandt andet drøfte, hvordan de nordiske lande kan øge produktionen af ammunition og bidrage til at øge Ukraines egen produktion af våben, lyder det.

Siden den russiske præsident, Vladimir Putin, i februar 2022 indledte sin invasion af Ukraine, har Danmark bidraget med 47,1 milliarder kroner i militær støtte og 4,4 milliarder kroner i civil støtte.

Det er tredje gang, der afholdes nordisk-ukrainsk topmøde.

Det første fandt sted i Helsinki i maj 2023, og det andet fandt sted i Oslo i december 2023.