»Han sad fuldkommen stille.«

En af dem, der sad i retssalen på Manhattan, hvor den forhenværende præsident Donald Trump sent torsdag blev kendt skyldig i en straffesag, fortæller nu, hvordan hun oplevede situationen.

Hun beskriver også, hvordan Trump reagerede, mens kendelsen blev læst op.

Det er BBC, der har talt med mediets egen journalist Kayla Epstein, som sad inde i retssalen i New York City, da en jury bestående af 12 medlemmer torsdag fandt den tidligere præsident skyldig i alle 34 anklagepunkter i sagen om de såkaldte 'tys-tys-penge'.

Trump har i sagen været tiltalt for at have forfalsket dokumenter for at dække over en udbetaling på 130.000 dollar – cirka 900.000 kroner – til Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016.

Overførslen blev ifølge anklagemyndigheden bogført som udgifter til advokatbistand og skulle sikre, at Stormy Daniels ikke udtalte sig om en affære, som hun påstår, at hun har haft med Trump.

Til BBC fortæller Kayla Epstein, at det nærmest var som om, at »luften derinde blev tyk«, da juryens formand begyndte at læse skyldskendelserne op.

Én efter én.

»Mens hver skyldkendelse skyllede ind over ham, sad Donald Trump fuldkommen stille. Jeg sad lige bag ham og kunne ikke se hans ansigt, mens hans kropssprog var noget af det mest stille, jeg nogensinde har set,« forklarer BBC-journalisten og fortsætter:

»Han bevægede sig ikke. Han gestikulerede ikke. Han sad der bare, mens de (juryen, red.) sagde: 'Skyldig, skyldig, skyldig' 34 gange.«

Donald Trump har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i anklagerne – og han har påstået, at sagen mod ham har været politisk motiveret.

»Det her var en uærlig og uværdig retssag. Den rigtige afgørelse bliver truffet 5. november af folket. Og de ved, hvad der skete her, alle ved, hvad der skete her,« lød det selv fra Donald Trump lige efter afgørelsen ifølge AFP.

En jury, som har brugt to dage på at vurdere beviserne i en straffesag mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, fandt ham torsdag skyldig i alle 34 anklagepunkter. Foto: Michael M. Santiago/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere En jury, som har brugt to dage på at vurdere beviserne i en straffesag mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, fandt ham torsdag skyldig i alle 34 anklagepunkter. Foto: Michael M. Santiago/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er torsdag ikke afgjort, hvilken straf Donald Trump står til.

Men strafferammen på de lovovertrædelser, som han er fundet skyldig i, er op til fire års fængsel.

Ifølge det amerikanske medie CNN oplyser sagens dommer, Juan Merchan, at en straf vil blive udmålt 11. juli.