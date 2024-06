Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv her.

Hvor mange anklager i den såkaldte tys-tys-sag blev den amerikanske præsident Donald Trump kendt skyldig i? 34

24

44 En tale om Mellemøsten tog meget af opmærksomheden ved Folketingets afslutningsdebat 29. maj. Hvem holdt den tale? Alex Vanopslagh

Sjúrður Skaale

Inger Støjberg Torsdag trak V-politikeren Alexandra Sasha sig som kandidat til EU-valget efter historier om, at hun havde tilknytning til et russisk påvirkningsforum. Hvad hed det prorussiske forum, som Alexandra Sasha deltog i møder ved over flere år? European Russian Forum

Russian Influence Forum

Russian European Forum Mange politikere er vrede over, at en mand fra TV 2-dokumentaren med øgenavnet 'katten' får en offentlige ydelse, samtidig med han begår kriminalitet. Hvilken offentlig ydelse er der tale om? Kontanthjælp

Arbejdsløshedsdagpenge

Førtidspension Under et debatarrangement på Københavns Universitet blev udenrigsminister Lars Løkkes deltagelse afbrudt af en gruppe pro-palæstinensiske demonstranter. Hvad handlede debatarrangementet om? Krigen mellem Israel og Hamas

Det amerikanske præsidentvalg

EU-valget

