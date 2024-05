»Det er helt vildt. Hold da kæft.«

Sådan var den umiddelbare reaktion fra Ruben Toft Sindahl, der er juridisk analytiker ved Kongressen.com, da B.T. fangede ham over telefonen kort efter Donald Trump var blevet kendt skyldig torsdag aften.

I samtlige 34 anklager i sagen om betaling af tys-tys-penge til pornostjernen Stormy Daniels blev den tidligere amerikanske præsident fundet skyldig.

Dermed er han den første tidligere præsident i USAs historie, som er blevet kendt skyldig i en straffesag ved en domstol.

Det var da også på alle måder et historisk øjeblik, som torsdag udspillede sig på Manhattan.

Egentlig havde dommeren i sagen, Juan Merchan, meldt ud, at han var parat til at sende juryen hjem klokken 16.30 New York-tid – 22.30, dansk tid – men klokken 16.20 kom det:

Juryen i sagen kunne fortælle, at de var nået frem til en afgørelse.

Og så fulgte nogle intense minutter. Nogle historiske minutter, skulle det vise sig.

Donald Trump forlader retten på Manhattan efter domsafsigelsen torsdag. Foto: Charly Triballeau/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump forlader retten på Manhattan efter domsafsigelsen torsdag. Foto: Charly Triballeau/AFP/Ritzau Scanpix

Også for Ruben Toft Sindahl.

Han havde siddet og fulgt med i dommen, så reaktionen var helt frisk, da B.T. fangede ham torsdag aften.

»Der er tale om en tidligere amerikansk præsident, som er blevet dømt i en straffesag. Det er helt vildt,« sagde Ruben Toft Sindahl, der selv har arbejdet som advokat i USA.

»Anklagemyndigheden havde præsenteret en god sag. Så det pegede i den retning. Og da jeg så, at han var skyldig i den første anklage, så tænkte jeg, at de andre også ville følge,« sagde han.

Nu afventer vi dommer Juan Merchans strafudmåling. Den finder sted 11. juli – fire dage inden Det Republikanske Partis konvent, hvor Trump endelig bekræftes som partiets præsidentkandidat.

Trump kan få alt mellem en bøde og fængselsstraf.

Uanset hvad er Ruben Toft Sindahl dog ikke i tvivl om, hvad Trump gør.

»Trump kommer til at anke sagen. Og han har allerede gang i sin propaganda, siger han med henvisning til udtalelser om, at sagen er en »skændsel« og politisk motiveret fra Biden-regeringens side, som Trump gentog uden for retten kort efter dommen var faldet.