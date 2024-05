Hvordan vil du og dine nærmeste klare jer, hvis strømmen forsvinder i en længere periode? Hvad gør du, hvis vandet forsvinder?

Spørgsmålet har flere danskere stillet sig selv det seneste år, efter der er kommet øget fokus på kriseberedskabet i de danske hjem.

Og det er spørgsmål, som de danske myndigheder skylder svar på.

I hvert fald, hvis man spørger Danske Beredskaber, der onsdag er kommet med et fælles opråb i en pressemeddelelse.

Spørgsmålet, påpeger beredskabet, har norske myndigheder stillet sig selv sidst i maj.

Det har resulteret i nye anbefalinger, der blandt andet opfordrer til at folk har ressourcer i hjemmet til at kunne klare sig selv i mindst en uge.

Og det er et problem, at vi ikke har lignende retningslinjer i Danmark.

Det er kernen i det budskab som Danske Beredskaber onsdag er kommet med.

For hvor længe skal vi regne med selv at kunne klare os, hvis krisen rammer?

»I Danmark savner man i Danske Beredskaber en udmelding fra myndighederne, for ud fra et planlægningsmæssigt og krisestyringsmæssigt synspunkt, er der himmelvid forskel på, om man skal planlægge ud fra om befolkningen kan klare sig selv i de første to timer eller syv døgn af en krise.«

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Danske Beredskaber, der er en sammenslutning af kommunernes beredskaber.

Spørger man Danske Beredskaber, mangler de danske myndigheder at tage ansvar for at fortælle befolkningen, hvor længe man skal kunne klare sig selv i en krisesituation.

»Så er der mulighed for den enkelte borger og for de enkelte sektorer for at agere ud fra ensartede faglige vurderinger. Det mangler vi i Danmark,« udtaler sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigaard.

15. maj holdt forsvarsudvalget en høring om beredskabet. Her oplyste Troels Lund Poulsen, at man ville udføre et såkaldt 'nabotjek', hvor man kigger på vores nabolandes erfaringer i forhold til kriseberedskab.

»Skal vi være bedre til at informere borgerne i forhold til det, jeg kalder hybrid krigsførelse? Skal staten udgive en ny folder? Jeg tror ikke nødvendigvis en ny folder kan gøre forskellen, men vi kommer til at kommunikere, så befolkningen er godt oplyst,« lød det under høringen fra Troels Lund Poulsen ifølge Danske Beredskaber.

Organisationen oplyser, at man ser frem til resultatet af det såkaldte 'nabotjek'.

»med de norske myndigheders udmelding om at nordmændene skal forberede sig på at kunne klare sig selv i en uge, og en svensk udmelding om at svenskerne snart skal kunne klare sig i 10 dage på egen hånd, efterlades både den danske befolkning og det danske beredskab i et beredskabsfagligt tomrum i forhold til vores nabolande,« lyder det i pressemeddelelsen.