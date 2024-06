Den store tennisturnering French Open har forbudt alkohol på tilskuerpladserne efter flere grimme episoder.

Flere spillere har kalget deres nød, og nu bliver der taget affære, lyder det ifølge Sky fra arrangøren af grand slam-turnering, der lige nu udspiller sig i Paris.

Belgiske David Goffin var rasende efter sin kamp mod franske Giovanni Mpetshi Perricard, hvor han efter eget udsagn blev fornærmet i 3,5 time og fik et tyggegummi spyttet på sig.

»Det er en total mangel på respekt. Jeg synes bare, det er for meget. Det er ved at blive fodbold. Snart vil der være røgbomber, hooligans og slagsmål på tribunerne,« siger han.

Goffin fik en hård medfart. Foto: Bertrand Guay/AFP/Ritzau Scanpix

Også den kvindelige verdensetter Iga Swiatek har råbt vagt i gevær, og de henvendelser har fået French Open-ledelsen til at se nærmere på de tilskuere, der går over stregen.

Det har resulteret i et alkohol-forbud på lægterne.

»Indtil nu var alkohol tilladt på tilskuerpladserne. Ikke i alle afdleinger... Men nu er det slut. Overalt,« siger Amelie Mauresmo, der er direktør for tennisturneringen og selv dobbelt grand slam-vinder.

Balancen er nemlig tippet til den forkerte side, fortæller hun.

»Ja, vi er glade for, at der er stemning, at der er følelser, at der er et publikum. På den anden side vil vi stå fast på at respektere spillerne og spillet.«