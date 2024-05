»Har du set Jessica?«

Bag det spørgsmål finder man Syd- og Sønderjyllands Politi, som i øjeblikket leder efter den 15-årige pige, der er meldt savnet.

»Vi er bekymrede for Jessica og vil meget gerne i kontakt med hende,« lyder det fra politikredsen i et opslag på X.

Den savnede pige beskrives som omkring 170 centimeter høj og med langt, lyst og krøllet hår.

Spidserne af hendes hår er pink, lyder det.

»Hun er iført en sort jakke, sorte bukser og sorte sko. Hun medbringer en grøn taske og et skateboard,« oplyser politiet.

Her ses et billede af den savnede pige. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Her ses et billede af den savnede pige. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

B.T. følger sagen.