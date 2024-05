Det er ikke til at vide, hvad der sker bag lukkede døre i familien, efter Donald Trump torsdag blev kendt skyldig i en straffesag som den første tidligere præsident nogensinde.

Men en, der har et bud på det, er en tidligere rådgiver og mangeårig veninde til hans hustru.

I et interview med CNN vurderer Stephanie Winston Wolkoff, at Trump-familien og Melania Trump, der er gift med den forhenværende præsident, »taler meget tydeligt og klart til Donald«.

»Som Melania altid gør, hvilket jeg plejede at bevidne. Jeg tror, hun fortæller ham præcist, hvordan hun har det,« siger hun.

Her ses Donald Trump og Melania Trump sammen den 6. april i år i Palm Beach. Foto: Alon Skuy/AFP/Ritzau Scanpix

I mange år var Stephanie Winston Wolkoff nær veninde til Melania Trump, som hun også blev personlig rådgiver for, mens Donald Trump sad i Det Hvide Hus.

Deres forhold slog dog massive revner i 2020, hvor Stephanie Winston Wolkoff udgav bogen 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady', hvori hun tilsyneladende kom med indgående detaljer om den slovenskfødte tidligere model og hendes kendte mand.

En bog, som Melania Trumps daværende talskvinde, Stephanie Grisham, dengang omtalte som »det rene opspind«.

Til CNN fortæller Stephanie Winston Wolkoff, at Melania Trump »har vidst«, hvem hun giftede sig med i form af Donald Trump.

De to blev gift tilbage i 2005. Sammen har de sønnen Barron Trump. Foto: Marco Bello/Reuters/Ritzau Scanpix

»Hun vidste, at det her var et transaktionsægteskab. Hun blev topmodel. Han blev en kærlig far. Og det satte dem i scene for Det Hvide Hus,« hævder den tidligere rådgiver.

Under retssagen, hvor Trump har været tiltalt for at have forfalsket dokumenter for at dække over en udbetaling på 130.000 dollar – cirka 900.000 kroner – til Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016 i forbindelse med, at hun påstod at have haft en affære med ham, har Melania Trump været fraværende.

Hun var heller ikke ved hans side, da juryen torsdag aften dansk tid læste kendelsen højt, og Donald Trump blev fundet skyldig i alle 34 anklagepunkter.

Det undrer dog ikke Stephanie Winston Wolkoff, at den tidligere førstedame ikke var til stede.

Til CNN forklarer hun, at hun ikke forventede, at Melania Trump ville dukke op – men hun tror dog, at det kan ske, når selve strafudmålingen skal afsiges senere på sommeren.

Det vil dog i så fald være for at få søgelyset rettet væk fra det, der rent faktisk sker, vurderer Stephanie Winston Wolkoff:

»Jeg tror, at hun vil møde op, og det vil være afledningens kunst og vil kaste et kraftigt lys på Melania, når det er mest brug for det, og der er brug for, at andre ting i Donalds liv kastes i skygge,« lyder det.

Melania Trump har i det hele taget holdt meget lav profil, siden parret forlod Det Hvide Hus i januar 2021.

Hun opholder sig for det meste hjemme i parrets luksusresort Mar-a-Lago i delstaten Florida.

Hun sås sidst offentligt med sin mand under deres søn, Barrons, dimissionsceremoni tidligere på foråret.

Donald Trump har hele vejen igennem retssagen nægtet sig skyldig i anklagerne – og han har påstået, at sagen mod ham har været politisk motiveret.

Ifølge det amerikanske medie CNN oplyser sagens dommer, Juan Merchan, at en straf vil blive udmålt 11. juli.

Det forventes, at Donald Trump anker afgørelsen.