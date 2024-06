Vladimir Putin har advaret om »alvorlige konsekvenser«, og dansk ekspert mener, at almindelige danskeres frygt for en eskalering af krigen er berettiget.

Samtidig opfordrer han til, at vi stiller os selv et vigtigt spørgsmål.

Under et besøg i Usbekistans hovedstad Tasjkent advarede den russiske præsident – igen – europæiske NATO-lande mod at tillade ukrainske angreb inde i Rusland med vestlige våben.

Det tillader flere europæiske statsledere – herunder statsminister Mette Frederiksen (S) – nu, mens andre overvejer at følge trop. Den danske statsminister understreger dog, at det skal ske inden for international lov.

»Europa, især små lande, bør være klar over, hvem de leger med. De må huske, at de er små og har tætbefolkede områder, før de snakker om at angribe Rusland,« lød det ifølge Dagbladet fra Putin med en løftet pegefinger under mødet i Tasjkent tirsdag.

Så skal vi være nervøse her i Danmark? Ruslands-eksperten Flemming Splidsboel mener, at frygten for en eskalering af krigen er reel.

»Jeg forstår godt, at folk er nervøse, og jeg vil sige, der er berettiget grund til at tro, at det kan eskalere noget. Det betyder ikke, det er forkert. Vi skal huske på, at alternativet også er angstprovokerende for rigtig mange,« siger Flemming Splidsboel, som er seniorforsker på Dansk Insitut for Internationale Studier, til Berlingske.

Netop det alternativ bør ifølge Flemming Splidsboel få os til at stille os selv et grundlæggende spørgsmål:

26. maj blev et supermarked i Kharkiv ødelagt under et russisk bombardement. Mindst 12 personer blev dræbt. Foto: Sergey Bobok/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere 26. maj blev et supermarked i Kharkiv ødelagt under et russisk bombardement. Mindst 12 personer blev dræbt. Foto: Sergey Bobok/AFP/Ritzau Scanpix

Hvad vil der ske, hvis Ukraine taber krigen?

For der er ifølge Ruslands-eksperten i stigende grad en opfattelse af, at det meget vel kan blive konsekvensen, hvis Vesten ikke tillader, at ukrainerne bruger vores våben til at angribe mål i Rusland – og måske endda indsætter soldater i Ukraine for at aflaste de hårdt prøvede ukrainere.

Den seneste tid har Rusland haft overhånden i krigen og erobret flere mindre landområder og byer. Senest har russerne lanceret et angreb i Kharkiv-regionen.

Blandt andet udsættes Ukraines næststørste by, Kharkiv, for massive bombardementer med adskillige civile dødstab til følge.