Efter den historiske dom til Donald Trump kom New Yorks borgmester Eric Adams med to klare budskaber til byens borgere.

Det skete på baggrund af en oprigtig bekymring.

Bekymringen over, hvordan nogle af Donald Trumps tilhængere vil reagere ovenpå torsdagens dom, hvor ekspræsidenten blev fundet skyldig i alle 34 anklagepunkter i straffesagen om de såkaldte 'tys-tys-penge'. Det skriver Fox News.

Eric Adams understregede, at retssystemet og dets afgørelser »skal respekteres« – og at politiet er forberedt på lidt af hvert her dagen derpå.

»Mens vi afventer de næste skridt, kan newyorkerne være sikre på, at NYPD (New Yorks politi, red.) er klar til at reagere under alle omstændigheder, herunder store protester,« lød det fra New Yorks borgmester.

»Fredelige protester og forsamlinger vil altid blive beskyttet, men vi vil ikke være en by med nogen form for lovløshed,« tilføjede Eric Adams.

Trump har i 'tys-tys'-sagen været tiltalt for at have forfalsket dokumenter for at dække over en udbetaling på 130.000 dollar – cirka 900.000 kroner – til pornostjernen Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016.

Overførslen blev ifølge anklagemyndigheden bogført som udgifter til advokatbistand og skulle sikre, at Stormy Daniels ikke udtalte sig om en affære, som hun påstår, at hun har haft med Trump.

Her ses Donald Trump forlade Manhattan Criminal Court i New York City, efter kendelsen blev læst op den 30. maj. Foto: Seth Wenig/Reuters/Ritzau Scanpix

Donald Trump har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i anklagerne – og han har påstået, at sagen mod ham har været politisk motiveret.

»Det her var en uærlig og uværdig retssag. Den rigtige afgørelse bliver truffet 5. november af folket. Og de ved, hvad der skete her, alle ved, hvad der skete her,« lød det selv fra Donald Trump lige efter afgørelsen ifølge AFP.

Det er torsdag ikke afgjort, hvilken straf Donald Trump står til.

Men strafferammen på de lovovertrædelser, som han er fundet skyldig i, er op til fire års fængsel.

Ifølge det amerikanske medie CNN oplyser sagens dommer, Juan Merchan, at en straf vil blive udmålt 11. juli.

Om der kommer store demonstrationer i New York på bagkant af dommen i 'tys-tys'-sagen er endnu uvist.

6. januar 2021 stormede tusinder af Trump-tilhængere Kongressen for at stoppe godkendelsen af præsidentvalget fra 2020, hvor Trump tabte til den nuværende præsident Joe Biden.

Stormen på Kongressen endte med at koste fem menneskeliv, og over 50 politibetjente blev såret under de hårde kampe, hvor angriberne blandt andet brugte krykker, flagstænger og brandslukkere som våben.