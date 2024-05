Hedebølge, dårligt vejr, sygdom, dårligt hotel.

Der er mange ting at bekymre sig om, når man skal på ferie – og har betalt mange tusinde kroner for det.

Men hvad bekymrer egentlig mest? Det har rejseselskabet Tui ved hjælp af analyseinstituttet Kantar spurgt danskerne om.

Og her er svaret: Overvejende ingenting.

Har du bekymringer, når du tager på ferie?

For undersøgelsen viser, at 25 procent af de adspurgte slet ingen bekymringer har, når de tager på ferie.

»Danskerne er historisk set ikke et særlig bekymringsfuldt folkefærd, når det kommer til at rejse ud i verden. Det ser vi også, når vi sammenligner med resultater fra Sverige og Norge, hvor vi har lavet lignende undersøgelser,« siger Mikkel Hansen, kommunikationschef hos TUI:

»I disse to lande svarer en ud af ti, at intet bekymrer dem, når de skal på ferie. I Danmark svarer en ud af fire eller mere end dobbelt så mange det samme.«

Men der er også bekymringer.

Og listen over de mest udbredte ser sådan ud:

At blive syg på ferien, 22 procent. Dårligt vejr, 18 procent. At bruge for mange penge, 14 procent. Sikkerheden på destinationen, 13 procent. Hedebølger, 10 procent.

»Det interessante ved undersøgelsen er, at de tre største nervøsiteter handler om feriens kvalitet fremfor en generel nervøsitet for at rejse til udlandet på grund af uforudsete hændelser,« siger Mikkel Hansen fra Tui:

»Det understreger igen, at danske rejsende ikke er blandt de mest nervøse.«

I øvrigt viser undersøgelsen, at det unge rejsende, 18-34 år, bekymrer sig langt mere end ældre rejsende, 56-79 år.

1.054 danskere mellem 18-79 har deltaget.