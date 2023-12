En 30-årig mand, der har utallige sager om grænseoverskridende adfærd på sin straffeattest, sidder lige nu på anklagebænken i Københavns Byret.

I denne omgang er han tiltalt for at have brudt ind på fire kvinders værelser på Hotel Cabinn i København i august i år, hvor han i to tilfælde skal have befølt kvinderne, imens de sov.

I retten fortæller den 30-åriges forsvarer indledende, at han erkender at have været til stede på værelserne, men nægter at have berørt kvinderne.

Selv ønsker den 30-årige ikke at svare på spørgsmål fra anklageren. Hun får derfor ikke mulighed til at spørge ind til, hvad der ifølge hans opfattelse er foregået på værelserne.

Han vil dog gerne svare på spørgsmål fra sin forsvarer.

Her lyder det, at han ganske rigtigt er gået ind på værelserne, men at han ikke har gramset på kvinderne eller filmet dem.

Dermed erkender han delvist forholdene om blufærdighedskrænkelse og husfredskrænkelse.

Udover forholdene om blufærdighedskrænkelse og husfredskrænkelse er den 30-årige også tiltalt for at have været i besiddelse af 40 gram hash, hvilket han også erkender.

Han forklarer i retten at hashen er til dagligt forbrug, idet han ryger omkring 10 gram hash om dagen.

Da hans hotelværelse dengang blev ransaget fandt politiet udover hashen omkring 24.000 kroner i kontanter. I den forbindelse er han tiltalt for hæleri, da politiet vurderer, at pengene er skaffet ulovligt.

Den 30-årige forklarer dog i retten, at han havde lånt pengene af moderen til sin søn.

»Jeg skulle væk fra Slagelse. Jeg havde nogle personer efter mig, så jeg var nødt til at komme væk. Jeg lånte pengene, så jeg kunne bo på et hotelværelse i en periode. Det er jo ikke billigt at bo på et hotelværelse,« forklarer han i retten.

Det er langt fra første gang, at den 30-årige er i kontakt med retssystemet.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan den 30-årige mand tidligere er blevet dømt for at agere grænseoverskridende over for kvinder. Allerede i 2013 blev han dømt for at have filmet flere kvinder i et solarie, uden at kvinderne var klar over det.

Derudover er han blandt andet tidligere dømt for at have franarret en kvinde intime billeder igennem en falsk profil på Facebook.

Udover sagen om begramsning i Hotel Cabinn har den 30-årige lige nu to andre igangværende sager om grænseoverskridende adfærd.

I den ene sag er han tiltalt for at have kigget og filmet ind ad vinduerne hos en række kvinder og piger i Slagelse-området.

Der forventes at falde dom i den sag i starten af det nye år.

I den anden sag er han sigtet for at have filmet en række kvinder ind ad deres vinduer, imens de var helt eller delvist afklædte.

Filmene blev fundet på den 30-åriges telefon, da den blev ransaget i forbindelse med, at han blev anholdt for Cabinn-krænkelserne.

