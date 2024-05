Som den første forhenværende præsident nogensinde blev Donald Trump sent torsdag dømt i en straffesag.

Nu har flere af hans børn reageret på skyldkendelsen i sagen om de såkaldte 'tys-tys-penge'.

En af dem, der har reageret, er hans ældste datter, Ivanka Trump.

Da hendes far sad i Det Hvide Hus, fungerede hun som en af hans nærmeste rådgivere. Siden Joe Biden overtog præsidentposten efter det seneste valg, har hun dog trukket sig fra det politiske arbejde.

Her ses Donald Trump og Ivanka Trump sammen den 9. marts. Foto: Giorgio Viera/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Donald Trump og Ivanka Trump sammen den 9. marts. Foto: Giorgio Viera/AFP/Ritzau Scanpix

Hun var heller ikke til stede i retssalen på Manhattan, da kendelsen blev afsagt torsdag – ligesom hun ikke har været til stede de øvrige retsdage.

På sin Instagram-profil har hun dog natten til fredag dansk tid delt et billede af sig selv som barn i armene på sit far.

»Jeg elsker dig, far,« skriver hun til billedet, som er delt i en story.

Også to af Donald Trumps sønner – førstefødte Donald Trump Jr. og Eric Trump – har reageret på den historiske dom i strafferetssagen.

Her ses et skærmbillede af den story, som Ivanka Trump natten til fredag har delt. Foto: Ivanka Trump / Instagram Vis mere Her ses et skærmbillede af den story, som Ivanka Trump natten til fredag har delt. Foto: Ivanka Trump / Instagram

Den tidligere præsident er tiltalt for at have forfalsket dokumenter for at dække over en udbetaling på 130.000 dollar – cirka 900.000 kroner – til Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016.

Overførslen blev ifølge anklagemyndigheden bogført som udgifter til advokatbistand og skulle sikre, at Stormy Daniels ikke udtalte sig om en affære, som hun påstår, at hun har haft med Trump i 2006.

En jury, som har brugt to dage på at vurdere beviserne i straffesagen, fandt ham torsdag skyldig i alle 34 anklagepunkter.

I et opslag på X har Eric Trump skrevet et enkelt opslag, som lyder:

May 30th, 2024 might be remembered as the day Donald J. Trump won the 2024 Presidential Election. — Eric Trump (@EricTrump) May 30, 2024

»Den 30. maj 2024 vil måske blive husket som den dag, Donald J. Trump vandt præsidentvalget i 2024.«

På samme medie har storebroderen, Donald Trump Jr., skrevet en del flere opslag om afgørelsen:

»Such bullshit,« lyder det i et af dem, som kan oversættes til: 'Sikke noget pis'.

»Skyldig i alle anklager. Demokraterne har haft held med deres årelange forsøg på at forvandle USA til et lortehul i den tredje verden. Den 5. november er vores sidste chance for at redde det,« lyder det videre fra en rasende Donald Trump Jr., der med 5. november henviser til datoen for det kommende præsidentvalg, som hans far stiller op til igen.

Such bullshit. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 30, 2024

»Denne sag var manipuleret fra start,« hævder han.

Donald Trump har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i anklagerne – og han har påstået, at sagen mod ham har været politisk motiveret.

»Det her var en uærlig og uværdig retssag. Den rigtige afgørelse bliver truffet 5. november af folket. Og de ved, hvad der skete her, alle ved, hvad der skete her,« lød det selv fra Donald Trump lige efter afgørelsen ifølge AFP.

Det er torsdag ikke afgjort, hvilken straf Donald Trump står til. Men strafferammen på de lovovertrædelser, som han er fundet skyldig i, er op til fire års fængsel.

Ifølge det amerikanske medie CNN oplyser sagens dommer, Juan Merchan, at en straf vil blive udmålt 11. juli.