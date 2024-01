Utallige optagelser af 15 sovende kvinder, der er blevet filmet, uden de har været klar over det. I flere af videoerne bliver dynerne løftet, så man kan se deres bryster eller kønsdele.

Det er noget af det, politiet har fundet på en 30-årig mands telefon.

Det kom frem fredag, da den 30-årige blev fundet skyldig i en anden, men på mange måder lignende sag ved Retten i Næstved.

Her fandt en domsmandsret, at manden i foråret 2023 havde begået adskillige blufærdigheds- og husfredskrænkelser, da han bevægede sig rundt i Slagelse og lurede ind ad folks vinduer.

De fleste af sagens ofre er unge kvinder under 18 år. I nogle tilfælde havde det været afklædte, da den 30-årige belurede dem.

Sovende par filmet

Under fredagens retsmøde læste anklageren op fra en rapport om, hvad politiet har fundet på den 30-åriges telefon. Og her fremgik det altså, at han har haft en lang række billeder og videoer liggende af unge kvinder, der ikke vidste, at de blev filmet.

Materialet er ikke en del af sagen fra Slagelse, men anklageren mente alligevel, at det var relevant at fremlægge, da det tegnede et billede af den 30-åriges modus og karakter.

På flere af videoerne går de samme kvinder igen. Det gælder også et par, der optræder på over 20 videoer, som manden har haft liggende på sin Snapchat-konto.

Politiet kan ikke se, hvor eller hvornår videoerne er filmet. Derfor kan man heller ikke med sikkerhed sige, om det er ham, der har optaget dem – blot, at han selv har uploadet dem til sin Snapchat-profil.

Under gennemgangen påpegede anklageren dog, at hun mente, at den 30-årige kan genkendes på flere af videoerne, fordi han kan ses i genspejlingen fra husenes vinduer.

Trækker tråde til Cabinn-dom

På et tidspunkt under gennemgangen af videoerne brød mandens forsvarer ind og sagde:

»Den her video er fra hotelsagen.«

B.T. har tidligere beskrevet, at den 30-årige i slutningen af sidste år blev dømt for at have krænket to kvinder på Hotel Cabinn i København.

Han brød ind på kvindernes værelser og rørte ved dem, imens de sov.

En af de videoer, der er fundet på hans telefon, stammer altså fra den dag, hvor han krænkede kvinderne, lyder det. Videoen er lagt på Snapchat fra en adresse tæt på Hotel Cabinn.

»Så videoen er uploadet omkring gerningstidspunktet og fra samme adresse, er det rigtigt forstået?« spurgte dommeren i retten.

»Ja, desværre,« faldt svaret prompte fra den tiltalte i sagen.

Dommeren konstaterede i øvrigt, at en mandsperson, der kan ses i videoen, ligner den 30-årige.

Videoerne indgår i en anden sag mod den 30-årige. Den bliver i øjeblikket efterforsket af Københavns Politi, der har sigtet ham for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Den 30-årige har ved et grundlovsforhør i november gjort det klart, at han nægter sig skyldig.

Lang række domme bag sig

Det er langt fra første gang, at den 30-årige er i kontakt med retssystemet.

Senest blev han i Cabinn-sagen idømt tre måneders ubetinget fængsel for krænkelserne mod to kvinder.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan en af kvinderne vågnede ved, at manden stod ved siden af hendes seng med hånden på hendes brystkasse.

I retten fortalte kvinden, at oplevelsen havde traumatiseret hende, og at hun på det tidspunkt stadig gik til psykologisk behandling på grund af oplevelsen.

Dommen, der blev afsagt ved Københavns Byret i december, er blot en af mange, der omhandler kvinder. Allerede i 2013 blev den 30-årige dømt for at have filmet flere kvinder i et solarie, uden at de var klar over det.

Den 30-årige er også tidligere dømt for at have franarret en kvinde intime billeder igennem en falsk profil på Facebook.

Den endelige dom i sagen fra Slagelse må den 30-årige dog vente på lidt endnu. For selvom han altså er fundet skyldig i 29 af de 32 tilfælde af blufærdighedskrænkelse og husfredskrænkelse, som han var tiltalt for, er der endnu ikke udmålt en straf.

Det skyldes, at retten afventer en mentalundersøgelse, der skal klarlægge, om det vil være passende med en anden foranstaltning end fængselsstraf.

