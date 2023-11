En 30-årig mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet i 27 dage i en omfattende sag om blufærdighedskrænkelse.

Under dagens grundlovsforhør blev manden sigtet for tre forhold af blufærdighedskrænkelse.

Det første forhold skulle ifølge sigtelsen have fundet sted i 2020 i et solcenter i Slagelse. Her skulle manden angiveligt i løbet af to uger have beluret og filmet ikke mindre end 33 personer, mens de var afklædte og nøgne.

Derudover er han sigtet for på ukendt sted og tid igennem et vindue at have beluret og filmet en kvinde, mens hun sov.

Sagens tredje forhold omfatter fire forhold, hvor den 30-årige mand angiveligt skulle have beluret en mand og kvinde igennem et badeværelsesvindue, hvor kvinden var afklædt.

Den 30-årige mand nægtede sig skyldig.

Det er langt fra første gang, at den 30 -årige stifter bekendtskab med det danske retsvæsen.

Opdateres...