I flere måneder skabte det frygt i lokalområdet, at der gik historier om en mand, der kiggede ind ad kvinders vinduer om natten.

Et utal af kvinder i Slagelse kunne i foråret 2023 berette om, at de var vågnet ved, at der blev lyst ind ad deres vinduer. Flere af kvinderne var helt eller delvist afklædte, imens de lå i deres seng.

Nu er en 30-årig mand blevet kendt skyldig i at have krænket deres blufærdighed og krænket husfreden.

Derudover er han kendt skyldig i besiddelse af en større mængde hash, har Retten i Næstved afgjort fredag.

Retten vurderer, at han er skyldig i 29 af de 32 tilfælde af blufærdighedskrænkelse og husfredskrænkelse, som han var tiltalt for.

Fra starten af retssagen har han erkendt besiddelsen af euforiserende stoffer, men han har nægtet sig skyldig i krænkelserne.

For selvom han erkendte, at det var ham, man kunne se på utallige overvågningsvideoer fra adresserne i Slagelse, så var der ikke tale om krænkelser af kvindernes blufærdighed, forklarede han.

Han var nemlig på adresserne, fordi han ledte efter noget, han kunne stjæle, lød forklaringen fra den 30-årige.

»Jeg går og kigger efter, om der er noget i en vindueskarm. Om sommeren sover mange med vinduet åbent, og så kan man lige stikke hånden ind.«

Det var dog ikke en forklaring, sagens anklager gav meget for.

»Der er intet andet end hans forklaring, der peger den retning. Det er aldrig lykkedes ham at stjæle noget. Det er faktisk flere gange lykkes ham at finde et hus med åbne vinduer, men han forsvandt altså uden at tage noget,« sagde hun fredag under sin procedure i retten.

Hun påpegede også, at mandens metoder til at begå indbrud virkede besynderlige.

»Det er første gang jeg har hørt en tyv sige, at han vælger de huse, hvor der er lys og biler i indkørslen. Han får ikke noget med fra husene, og han har ikke en rygsæk til tyvekoster med.«

Heller ikke rettens dommer og to domsmænd lod hans forklaring stå til troende.

»Vi mener, det er bevist, at du var der for at krænke blufærdigheden, for at lure på nøgne damer eller se folk have sex og eventuelt filme med dit kamera,« udtaler dommeren.

Selvom den 30-årige fredag blev kendt skyldig, må han vente på sin dom.

Det skyldes, at man afventer en mentalundersøgelse, der eventuelt kan få indflydelse på, hvilken straf han skal have.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår der bliver afsagt dom i sagen. Men sikkert er det altså, at han er skyldig i at have krænket de mange kvinders blufærdighed.

Når dommen falder, bliver det langt fra den første af sin slags på den 30-åriges synderegister.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan manden har en lang historik bag sig, når det kommer til grænseoverskridende forbrydelser.

Du kan høre mere om den 30-årige og hans tidligere domme i B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning':