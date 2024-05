Fox News og dets værter har – nærmest lige siden hans indtog i amerikansk politik – kørt et tæt parløb med Donald Trump.

Af samme grund var den tirade, som værten Laura Ingraham i nat kastede sig ud i, efter Donald Trump var kendt skyldig i alle 34 anklagepunkter i sagen om de såkaldte 'tys-tys-penge', måske ikke så overraskende.

Og en tirade var det i allerhøjeste grad, hvor intet blev holdt tilbage fra værten, som også tidligere har været taler på det republikanske partis konvent og så sent som i år lavede et interview med Donald Trump forud for primærvalget i South Carolina.

»Vi skal vel alle til at handle i Banana Republic (tøjforretning, red.) fra nu af, for det er sådan, det her føles. Som en bananrepublik. Det her er en skamfuld dag, en dag, som USA måske aldrig kommer sig over,« lød det fra Laura Ingraham.

Donald Trump og Laura Ingraham forud for primærvalget i South Carolina tidligere på året. Foto: Justin Sullivan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump og Laura Ingraham forud for primærvalget i South Carolina tidligere på året. Foto: Justin Sullivan/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge hende skulle sagen aldrig have kørt i første omgang, og hun kalder for en »ydmygende dag for det land, vi alle elsker.«

»Donald Trump opgav berømmelse, formue og et komfortabelt liv for at forsøge at redde USA fra de kræfter, som forsøger at ødelægge det lige nu.«

Samtidig mener hun, at demokraterne nu har vist, hvem de virkelig er, og at de aldrig har tænkt sig at opgive magten igen. Noget, som hun ellers mener, at de anklager Trump for.

Ifølge hende udøver de et magtmisbrug, som ellers kun normalt ses i diktaturer som eksempelvis Nordkorea, og de vil gøre det mod andre end Donald Trump, hvis de truer demokraternes magt.

»Og hvis det her resultat får lov til at stå, og de personer (der står bag Donald Trumps dom, red.) ikke bliver smidt ud, så vil vi i en nær fremtid være tvunget til at bo i en etpartistat.«

Donald Trump har flere gange sagt, at retssagen mod ham er politisk motiveret, og de samme toner kom fra ham efter dommen:

»Det her var en uærlig og uværdig retssag. Den rigtige afgørelse bliver truffet 5. november af folket. Og de ved, hvad der skete her, alle ved, hvad der skete her.«

Trump har i sagen været tiltalt for at have forfalsket dokumenter for at dække over en udbetaling på 130.000 dollar – cirka 900.000 kroner – til Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016.

Overførslen blev ifølge anklagemyndigheden bogført som udgifter til advokatbistand og skulle sikre, at Stormy Daniels ikke udtalte sig om en affære, som hun påstår, at hun har haft med Trump.

Strafferammen for lovovertrædelserne er helt op til fire års fængsel, og straffen vil blive udmålt 11. juli.