Det norske flyselskab Norwegian kan være på vej til at blive ramt af en strejke blandt selskabets piloter.

Det skriver den norske avis VG.

Det er allerede lørdag, strejken kan sætte ind, hvis man ikke når fælles fodslag i den mægling, som netop foregår nu.

Fristen for at nå frem til en aftale løber nemlig til midnat, hvor en eventuel strejke vil træde i kraft.

Piloterne har ét stort ønske i de nuværende forhandlinger. Det er en lønstigning på mellem 25-38 procent over to år.

Så vidt har udspillet den anden vej lydt på 5,2 procents stigning i år.

Parterne er med andre ord langt fra hinanden.

Hvis en strejke bliver til virkelighed lørdag, bliver der taget 17 Norwegian-piloter ud. Hvis strejken fortsætter, vil det tal gå op til 66 mandag, skriver det norske medie.

Og der er en reel trussel for, at Norwegian-afgange kan blive ramt.

Det mener Carl Gilbert Rego, der er leder i Pilotforbundet.

»Rejsende vil i så fald mærke, at der vil være problemer med at komme derhen, hvor de skal. Hvis jeg skulle ud at rejse nu, så ville jeg booke om,« siger han.

Norwegian har omkring 400 flyvninger lørdag.

Det står ikke klart, hvilke afgange der præcist vil blive ramt. Heller ikke om afgange til eller fra Danmark kan blive ramt.