En video fra en venskabskamp arrangeret af det norske kongehus får i øjeblikket masser af opmærksomhed på det sociale medie Instagram.

De sidste ni år har den norske kronprinsfamilie inviteret til en fodboldvenskabskamp på hjemmeadressen i Saugum. Kronprinsfamiliens hold hedder hvert år Team Skaugum, og i år hed modstanderholdet Røa United.

Røa Uniteds hold var i år en gruppe unge norske udviklingshæmmede børn, mens Team Skaugum havde de professionelle fodboldspillere Oscar Bobb (Manchester City red.) og Antonio Nusa (Club Brugge red.) på holdkortet - men også prins Sverre Magnus spillede for Team Skaugum.

Og netop prinsen er hovedrollen i videoen, der lige nu høster 'likes' på VG's Instagram-profil. For i en aktion fra kampen løber Røa Uniteds nummer 78 ned langs venstre kant, inden han trækker ind i banen og med en elegant berøring laver tunnel på prins Sverre Magnus. Du kan se videoen nedenfor.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af VG (@vgnett)

På sidelinjen stod prins Sverre Magnus mor, kronprinsesse Mette-Marit, og var træner for Team Skaugum - måske var det også derfor, at Sverre Magnus var med startopstillingen.

Til trods for den ydmygende aktion, fik prinsen lov til at blive på banen, hvor han også kvitterede med en scoring.

Men lige meget hjalp det.

For selvom Team Skaugum havde to professionelle fodboldspillere på holdet, »så endte den målrige kampen med en sejr til børnene fra Røa United«, skriver det norske kongehus på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

Venskabskampen er lavet i et samarbejde mellem det norske kongehus og det norske fodboldforbund.

Vil du høre mere om det norske kongehuset, så lyt med i B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen', hvor du kan høre, hvad det var for et særligt smykke, som dronning Mary havde på under statsbesøget i Norge, og hvorfor Kongeparret formentlig ikke havde lyst til at snakke om deres bryllupsdag.