Findes den lykkelige kylling? Det er et spørgsmål, der er svært at besvare.

Men interesseorganisationen Anima er til gengæld ikke i tvivl om, hvorvidt den ulykkelige kylling findes. Den har de nemlig fundet hos to af de største fastfoodkæder i verden.

I en ny rapport udarbejdet af Anima belyser de den danske restaurationsbranches planer og initiativer vedrørende dyrevelfærden for kyllinger, hvor fokus særligt er på de såkaldte turbokyllinger.

Og her langer de hårdt ud efter de populære fastfoodkæder McDonald's og Burger King.

»McDonald's og Burger King scorer uden sammenligning dårligst i rapporten, da fastfoodkæderne er de eneste virksomheder, som slet ikke har ambitioner om at udfase turbokyllinger,« skriver de i rapporten.

Turbokyllinger har det »elendigt«, uddyber Mathias Madsen, der er talsmand for Anima.

Der bliver opdrættet 100 millioner kyllinger i Danmark om året, hvor 85 procent af dem ifølge Anima er turbokyllinger, som vokser fra cirka 50 gram til over 2 kilo på blot 33-35 dage.

I rapporten indgår 20 forskellige virksomheder, hvor Anima har indsamlet data, der er blevet delt med interesseorganisationen samt offentlig tilgængelig information.

Ud fra det har Anima vurderet virksomhedernes ambitioner om at udfase turbokyllingen, hvorvidt de har en deadline for udfasningen, om virksomheden har ambitioner om at følge den internationale minimumstandard for kyllingevelfærd samt en deadline på dette.

Og her bliver McDonald's og Burger King af Anima vurderet til, at de ingen planer eller ambitioner har på området vedrørende turbokyllinger. Derfor får begge fastfoodkæder nul point, som de eneste virksomheder ud af de 20.

»Det er vigtigt for os at fremhæve dem, der gør det godt, men det er lige så vigtigt at pege på de virksomheder, der gør det rigtig dårligt. De fortjener kritik,« siger Mathias Madsen og tilføjer:

»Vi har ikke noget imod at sætte negativt fokus på virksomheder, der blæser højt og flot på dyrevelfærden,« siger han.

Men det er jo ikke ulovligt at bruge turbokyllinger?

»Det er ikke forbudt, men det er uetisk. Vi mener, at virksomheder har et meget stort ansvar for at drive udviklingen mod bedre dyrevelfærd.«

Anima mener derfor, at turbokyllinger skal udfases og ikke længere være at finde på markedet.

»Turbokyllinger er måske det dyr, der har det allerværst i landbruget. De får problemer med at gå, organsvigt, og så har de utroligt lidt plads at bevæge sig på.«

Mathias Madsen uddyber, at der i turbokyllingeproduktionen må være op til 20 kyllinger på én kvadratmeter.

Og det ser burgergiganterne altså ikke som et problem, da de ikke har en plan for udfasning af turbokyllinger.

Espresso House, Halifax Burgers og Café Vivalda deler derimod en første plads med 14 point.

Ifølge Anima går disse virksomheder forrest, fordi de har indført dyrevelfærdspolitikker, der inkluderer ECC-standarden.

B.T. har henvendt sig til de to fastfoodkæder for at få svar på, hvordan det kan være, at de ingen ambitioner har om at udfase turbokyllingen.

Det har ikke været muligt for Burger King at svare inden denne artikels deadline.

I et skriftligt svar forklarer McDonald's kommunikationschef, Fannie Pramming, at de har været i løbende dialog med Anima det sidste år, og at de har vedtaget en »videnskabsbaseret og holistisk strategi med fokus på overvågning og forbedring af velfærden for vores kyllinger«.

»Dyrevelfærd er en del af kernen i McDonald's kommercielle strategi. Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører og har sat progressive mål for løbende at måle deres præstationer på vigtige sundheds- og velfærdsparametre på gårdniveau, hvilket sikrer et prioriteret fokus på at opdrætte sunde kyllinger,« siger Fannie Pramming, og tilføjer:

»Kyllingevelfærd er et vigtigt fokusområde for os, både med hensyn til ressourcer, investeringer og samarbejde med vores leverandører. På nuværende tidspunkt planlægger vi ikke at ændre den race af kyllinger, vi bruger, men vi fortsætter vores løbende fokus på at sikre kyllinger med et højt dyrevelfærdsniveau.«

Hertil fastholder Anima, at McDonald's ikke lever op til de krav, som interesseorganisationen har vurderet dem ud fra.

»Det arbejde, de henviser til, er ikke meget værd. Det er afgørende for os at få udfaset turbokyllinger, for de vil altid have dårlig velfærd, uanset hvad man ellers gør,« siger Mathias Madsen.