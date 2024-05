Clara Tauson kunne nærmest ikke selv tro det.

Men den var altså god nok.

Den danske tennisstjerne skrev nemlig sin egen lille historie, da hun fredag aften for første gang i karrieren spillede sig videre til en fjerde runde ved en grand slam.

Og derfor var hun da også ekstremt tæt på at lade tårerne få frit løb, efter hun havde ekspederet amerikaneren Sofia Kenin ud af French Open.

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg var næsten rørt til tårer, da jeg vandt i dag (fredag, red.). Det sker ellers stort set aldrig. Men jeg kæmpede med alt, og jeg er meget stolt af mig selv,« lød det fra danskeren, da B.T. spurgte hende ind til det store øjeblik på det efterfølgende pressemøde.

Kun én gang før har Clara Tauson nemlig haft det på den måde, som hun havde fredag aften.

Og det ligger mange år tilbage, forklarede hun.

»Det var, da jeg vandt Australian Open som juniorspiller. Så det her er en kæmpe forløsning for mig, for nu har jeg stået i den tredje runde flere gange. Og det var lidt et mareridt for mig i dag (fredag, red.) med den bane, jeg fik. Det var jo dér, jeg tabte sidste år. Så det var rigtig vigtigt for mig.«

Med de overbevisende cifre 6-2, 7-5 er Clara Tauson klar til fjerde runde i Paris, hvor hun søndag møder den tunesiske Wimbledon-finalist Ons Jabeur, der ligger nummer ni i verden.

