Tesla har sat et seriøst dolkestød ind mod konkurrenterne.

Tidligt fredag morgen kunne B.T. fortælle, at Tesla havde sat prisen på de populære elbilmodeller voldsomt ned i Danmark.

Man kan nu købe en Tesla Model 3 til 299.990 kroner eller en Tesla Model Y til 329.990 kroner, hvilket er et historisk lavt niveau efter prisnedsættelser i størrelsesordenen 26.000-30.000 kroner.

Og spørgsmålet er nu, hvad Teslas konkurrenter, som i 2024 har oplevet stigende salg i Danmark, har tænkt sig at gøre som modtræk.

Det diskuterer vi i den seneste udgave af B.T.s podcast Spar Kassen, hvor forbrugerøkonom Ilyas Dogru fra FDM er gæst.

Ilyas Dogru konstaterer undervejs, at det ikke er første gang, at Tesla sætter priserne på de populære biler ned. Og sidste gang lød responsen fra mange af konkurrenterne, at man ikke havde tænkt sig at følge med.

»Men de endte alligevel med at gøre det efter et stykke tid, fordi de kan jo se, at ellers løber kunderne andre steder hen,« siger Ilyas Dogru.

»Hvis du ønsker at bibeholde din markedsandel eller endda øge den, jamen, så er du jo nødt til at kigge på din prissætning,« tilføjer han.

Ilyas Dogru mener, at konkurrenterne lige nu er tvunget til at overveje deres reaktion nøje.

Og hvordan de modtræk kan komme til at se ud, taler han og vært Niels Philip Kjeldsen videre om i Spar Kassen.

Du kan høre afsnittet om Teslas prishug lige her: