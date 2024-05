Det sidste halve år af tyske Sven Köhlers tid hos Superliga-nedrykkerne fra OB udviklede sig til et mareridt.

Han sled med knæproblemer, en kronisk sygdom – og samtidig blev han lagt for had blandt OB's fans, da han pludselig var helt ude af truppen til de afgørende kampe, efter at det i pressen kom frem, at Sven Köhler havde en nedrykningsklausul i sin kontrakt.

Det førte til et hav af hadske beskeder i hans Instagram-indbakke, og den 27-årige midtbanekriger måtte til sidst involvere politiet.

»Jeg har de vildeste screen shots af Instagram-beskeder, jeg fik fra OB-fans. Det var så voldsomt. Jeg blev endda nødt til at kontakte politiet på et tidspunkt, fordi beskederne var af en meget grov karakter. Det var hårdt for at være helt ærlig,« fortæller Köhler til B.T.

Hvad skrev de? Var det trusler?

»Ja, og de kaldte mig for 'nazi' (nazist, red.) og den slags. Det var helt skørt og over grænsen. Politiet droppede sagen, efter at afsenderen undskyldte over for mig.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Opholdet i OB startede ellers forrygende for Sven Köhler, der i sommer skiftede fra Osnabrück. Han spillede sig hurtigt ind som en profil på OB-holdet og kom på månedens hold i Superligaen.

Men efter det første halve år begyndte det at gå skævt. Først afviste OB et tilbud på Köhler fra en Bundesliga-klub - til spillerens store ærgrelse.

»OB havde givet mig nogle løfter, da jeg skrev under – heriblandt at de ville sælge mig for en fair pris, hvis en bundesligaklub henvendte sig. Det løfte blev brudt.«

»Jeg ved godt, det var en svær situation for klubben i vinter – og de sagde, at de ville have et højere beløb. Så handlen blev aflyst, og det var jeg helt ærligt skuffet over.«

»Det er en barndomsdrøm for mig at spille i Bundesligaen, og jeg spillede jo amatørfodbold for bare fem år siden. Så det betyder lidt mere for mig end for andre. Jeg var skuffet over, at det løfte blev brudt.«

Næste uheld ventede rundt om hjørnet. På træningslejren i vinter røg han ind i det, der til at starte med lignede en meget alvorlig knæskade, og under en operation fik han fjernet 55 procent af sin menisk.

Men mirakuløst var han fire uger senere tilbage i kamp for OB – selvom kroppen og knæet gjorde ondt.

»Og så blev jeg ramt af sygdom – bihulebetændelse. Og den blev ved med at vende tilbage. Den var kronisk. En uge var jeg okay, den efterfølgende uge var jeg syg. I to uger var jeg næsten døv. Sygdommen sad dybt i min krop i to måneders tid.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Samtidig kunne pressen afsløre, at OB havde indskrevet i Sven Köhlers kontrakt, at han kunne forlade klubben kvit og frit i tilfælde af en nedrykning.

»Det satte stort pres på mig. Mange fans skrev til mig på Instagram – og der var også det 'sociale pres' fra holdet, hvor jeg godt kunne fornemme, at min kontrakt blev et emne.«

Hjemmenederlaget mod Hvidovre den 28. april blev tyskerens sidste kamp for OB. Herefter var presset fra kroppen og omgivelserne så stort, at Sven Köhler sagde til cheftræner Søren Krogh, at klubben burde satse på nogle af de unge spillere, som kunne give sig 100 procent.

»Også fordi alle kendte til min kontrakt. Tænk, hvis jeg havde lavet en fejl i den sidste kamp mod Viborg og kostet holdet. Folk ville tro, at jeg gjorde det med vilje.«

»Der gik også nogle rygter på holdet. 'Hvad er der med den fyr?' Men jeg var bare ikke fysisk på 100 procent og til sidst heller ikke mentalt, fordi jeg fik så mange hårde beskeder fra folk, der sagde, at jeg var en 'rotte' eller 'en slange',« fortæller Sven Köhler.

»Jeg ville jo gerne udtale mig eller 'poste' noget, så jeg kunne forklare situationen. Men det tillod klubben ikke, fordi de ville fokusere på at vinde fodboldkampe – forståeligt nok.«

Med et par uger tilbage af sæsonen ønskede tyskeren at diskutere sin kontrakt med OB.

»Det var jo en lorte-situation for alle. Jeg ville finde en løsning, så OB stadig kunne få penge for mig, hvis vi rykkede ned. 'Lad os finde en afslutning på samarbejdet, som er fair for alle'. Men Björn Wesström ønskede ikke at tale med min agent om det.«

Det endte med den totale fynske nedtur – og klubben må nu en tur ned i 1. division, og Sven Köhler er fortid i Odense. Han beskriver sig selv som den 'emotionelle taber' i sagen – og han har følgende besked til de fans, der tror, at han er glad for at være sluppet væk fra kaosset i Ådalen.

»Jeg kan godt se, at det ser skidt ud udefra. Det letteste for mig ville være at vise folk lægejournalerne – og vise, hvor meget smertestillende jeg har taget. Understrege, at jeg har spillet kampe fire uger efter at have fået fjernet 55 procent af min menisk. Jeg har givet mere end alt for klubben – ikke alle ville have risikeret deres knæ for denne klub.«

»Jeg kunne bare have meldt mig syg til sidst - men jeg var til hver eneste træning.«

»Jeg holder meget af klubben, og har mange gode venner i OB. Det var én af de bedste beslutninger i min karriere at skifte til klubben - trods alt,« slutter Sven Köhler.

Midtbanespilleren har endnu ikke sin fodboldfremtid på plads, men tyske Bild skrev forleden, at Inter Miami – klubben med Lionel Messi på holdkortet – er meget interesseret.