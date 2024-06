»Det er vi utrolig kede af.«

Sådan lyder det fredag fra to af de organisationer, som har mistet deres officielle støtte fra kongehuset.

I forbindelse med tronskiftet har kongehuset valgt at foretage en større rokade i forhold til, hvem der skal have protektorater.

Tidligere var kong Frederik blandt andet protektor for Høreforeningen og Dansk Døves Landsforbund, men de er nu blevet valgt fra.

»Det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig kede af. Vi har været glade for protektoratet. Det har været med til at blåstemple døvesagen, så vi er rigtig kede af det,« lyder det fra landsforperson for Danske Døves Landsforbund Anne Vikkelsø.

»Der er jo ikke noget at gøre ved det, men vi håber stadig på, at vi kan have et godt samarbejde med kongehuset, og det var også det, de gav udtryk for. At vi stadig er velkommen til at invitere dem til forskellige begivenheder i forbindelse med døvesagen,« tilføjer hun.

Hvad har det betydet for jer at have kong Frederik som protektor?

»Vi har jo kunne bruge ham til at skabe ekstra opmærksomhed omkring døvesagen. Derudover har han været rigtig god til at vise interesse.«

Anne Vikkelsø fortsætter:

»Da vi skulle indvie vores højskole, var han blandt andet med til en tenniskamp. Vi har også givet ham en børnebog med tegnsprog i, som han senere har fortalt, at hans egne børn har haft gavn af.«

Også Høreforeningen er kede af ikke længere at have kong Frederik som protektor.

»Høreforeningen arbejder for en vigtig sag, som berører cirka 800.000 mennesker i alle aldre, samt deres pårørende. Kongehusets opbakning har stor betydning for os, derfor er vi kede af , at vi nu mister vores protektor,« lyder det i en mail fra landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

Landsformand Majbritt Garbul Tobberup. Foto: www.henrikfrydkjaer.dk

Hun påpeger blandt andet, at cirka 18 procent af danskerne har tinnitus, ligesom at de unge generationer er i risiko for at få høreskader på grund af måden de omgås musik og gaming, og dermed mener hun, at der kun vil komme flere med høreproblemer i fremtiden.

»Alle kender nogle, der har høreproblematikker inde på livet – på trods af, at det også er et usynligt handicap. Men netop derfor er det vigtigt at sætte fokus på høresagen, hvilket et protektorat er medvirkende til.«

Hvad har det betydet for jer at have kong Frederik som protektor?

»Det har haft stor betydning, og vores medlemmer har været glade for det. Vi fik underteksterne på Royal Run-appen i forbindelse med Kronprinsens 50-års fødselsdag, hvilke vi var glade for. Kong Frederik har, som vores protektor, medvirket til at signaler at det usynlige handicap, som et høretab er, er en vigtig sag.«

Kong Frederik under årets Royal Run. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Majbritt Garbul Tobberup tilføjer, at hun derudover har været glad og stolt over at repræsentere Høreforeningen ved den daværende kronprins Frederiks 50-års fødselsdag på kongeskibet Dannebrog og til diverse nytårskure - senest i 2013.

Både Høreforeningen og Dansk Døves Landsforbund regner med at ville ansøge om at få en kongelig protektor igen, når det bliver muligt om fem år.

