Den tidligere danske landsholdsspiller Peter Løvenkrands er færdig i AaB.

Det sker af private årsager, melder AaB i en pressemeddelelse. Han har vært U19-træner og andenassistent omkring førsteholdet siden november.

»Vi har været glade for at have Peter Løvenkrands i AaB, hvor han har bidraget positivt med både sin faglighed, store erfaring og sin personlighed, men vi respekterer naturligvis Peters beslutning og ønsker ham alt det bedste i fremtiden,« siger sportschef i AaB, Ole Jan Kappmeier, i pressemeddelelsen.

Hovedpersonen selv har haft det godt i sin tid i Aalborg.

Peter Løvenkrands fejrer et mål i Newcastle-trøjen. Foto: Scott Heppell/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg vil gerne takke klubben for at have givet mig chancen, og jeg har virkelig nydt at arbejde sammen med en masse fantastiske mennesker.«

»Jeg er også ked af at skulle stoppe, men jeg glæder mig over en god udvikling omkring U/19 Ligaholdet og på AaB Akademiet i det hele taget, ligesom det selvfølgelig har været dejligt og vigtigt, at vi fik oprykningen tilbage til Superligaen på plads, og for mig personligt har jeg også i den forbindelse glædet mig over muligheden for at arbejde individuelt med spillerne i førsteholdstruppen. AaB er en suveræn klub, og jeg ønsker klubben alt muligt held og lykke fremover,« siger Peter Løvenkrands.

Theis Larsen tager over for Peter Løvenkrands.

Løvenkrands har tidligere været tilknyttet både ungdomsakademiet og reserveholdet hos skotske Glasgow Rangers, og han har desuden stået i spidsen for Fremad Amager i et år.

Han spillede 22 landskampe for Danmark, og han spillede for Glasgow Rangers fra 2000 til 2006. Han tørnede også ud for Newcastle United, Schalke 04, Birmingham City og AB.

Han stoppede sin aktive karriere i 2014.