Mens de fleste af kongehusets medlemmer har fået reduceret væsentligt i deres protektioner, så har prinsesse Marie fået tildelt flere, end hun havde.

Og det kan ses som en cadeau til den flittige prinsesse, mener kommunikationsekspert.

Prinsesse Marie, der særligt har 'Stop madspil' som en af sine mærkesager, har nemlig flere gange fortalt, at hun meget gerne vil arbejde mere for Kongehuset.

Samtidig har hun antydet, at hun og prins Joachim har følt, at de var blevet kørt lidt ud på et sidespor.

Prins Joachim og prinsesse Marie med deres børn. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Og nu virker det til, at nogen i Kongehuset har lyttet.

I hvert fald har den 48-årige prinsesse nu samlet tre flere protektioner, end hun havde før Kongehuset torsdag udsendte den nye plan om reduceringen af det samlede antal protektioner.

Ifølge Anna Thygesen er det et vink med en vognstang fra Kongehuset:

»Prinsesse Marie vil faktisk gerne arbejde og gøre sig nyttig, så det virker som om, at det er en håndsrækning ud til Marie, hvor de siger: 'Prøv at høre her: Vi værdsætter, hvad du laver – og her er noget mere arbejde',« siger hun.

Selvom prinsesse Marie og prins Joachim samt deres to fælles børn for tiden bor i USA, så er prinsessen jævnligt i Danmark for at passe sine protektioner.

Og det gør hun – ifølge Anna Thygesen – godt.

»Hver gang, hun er på, så virker hun mega interesseret i det og glad,« siger hun.

Kan man se det her som en slags kattelem til, at prins Joachim og prinsesse Marie er velkommen tilbage til Danmark, hvis de har lyst?

»Jeg synes, det er et signal på, at 'det kan godt være, at vi har været uvenner, men vi er faktisk rigtig gode venner', og at Kongehuset er glade for prinsesse Maries bidrag,« siger Anna Thygesen og tilføjer:

Prins Joachim og prinsesse Marie ved grev Henriks konfirmation. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Hvad Kongehusets medlemmer mener om hinanden personligt, ved vi ikke noget, men det er i hvert fald Kongehusets ønske at signalere respekt og tak for det bidrag ved at give hende lidt mere.«

Prinsesse Marie har efter Kongehusets nye strategi beholdt 13 af sine 15 protektioner.

Hun er stoppet som protektor for New Nordic Jewellery and Watch Show og for Danmarks skiforbund.

Samtidig har hun sagt ja til blive protektor for prins Henriks Skole og for organisationen Stop Spil af Mad. Desuden har hun overtaget som protektor for Kokkelandsholdet, som tidligere havde prins Joachim som protektor.

Derudover har hun også fået kong Frederiks tidligere protektion for Ordblindeforeningen samt Dronning Marys protektion for Hjernesagen.

