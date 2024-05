Der er både vindere og tabere i kongehusets valg af nye protektioner.

En af vinderne får nu for første gang i foreningens 21 år lange historie officiel støtte fra kongehuset, og fredag morgen, er de stadig lidt rundt på gulvet over nyheden, lyder det i en mail fra direktøren til B.T.

Med tronskiftet har kongehuset valgt at reducere antallet af protektioner fra 258 til 149.

Mens en masse foreninger har mistet deres protektor, er der også kommet nye til – heriblandt foreningen Danske Hospitalsklovne, der siden 2003 har arbejdet for at gøre det nemmere for børn at være indlagt.

Dronning Mary under et besøg hos hospitalsklovnene. Foto: PR-foto Vis mere Dronning Mary under et besøg hos hospitalsklovnene. Foto: PR-foto

De har nu fået dronning Mary som protektor.

»Hjerterne bankede og klovnenæserne begyndte at glæde. Vi tænkte straks på alle de skønne stunder, vi allerede har været heldige at have sammen med Dronningen,« lyder det fra direktør Tania Dethlefsen, der fortsætter:

»Stunder hvor hun sammen med hospitalsklovne læste godnathistorier for børn på Herlev og Gentofte Hospital – med klovnenæse på og improviseret danseoptog ned igennem gangene hvor børnene lå indlagt.«

Hun tilføjer, at de også engang har haft besøg af dronning Mary på Bispebjerg hospitalets spiseforstyrreelsesafsnit, hvor hun 'trådte følsomt og oprigtigt' ind i de svære rum med de indlagte unge.

Daværende kronprinsesse Mary under sit besøg hos Danske Hospitalsklovne ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg Hospital i København, torsdag den 5. oktober 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Daværende kronprinsesse Mary under sit besøg hos Danske Hospitalsklovne ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg Hospital i København, torsdag den 5. oktober 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Så de er med andre ord rigtig, rigtig glade for at have fået dronning Mary som protektor.

»Det er kæmpe stort,« lyder det videre fra Tania Dethlefesen, der mener, at dronning Marys protektorat i den grad kan være med til at kaste lys over deres arbejde.

»Og når man har en Dronnings opbakning, så håber vi også på, at den synlighed kan bane vejen for større og stærkere velfærdspartnerskaber med sundhedsvæsnet, organisationer og virksomheder, som kæmper for det samme som os. Tænk hvis vi kunne kigge ind i en fremtid, hvor alle børn har ret til en hospitalsklovn, når de er syge,« slutter hun.

Anna Thygesen, der er kommunikationsrådgiver og indehaver af WeDoCommunication, vurderer, at det allerede nu er en kæmpe gevinst for Danske Hospitalsklovne, at have fået dronning Mary som protektor.

»For nogle år siden var det en helt ligegyldig og lille forening. De er jo nu blevet kæmpestore, folk elsker dem. Så Kongehuset kigger jo også på, hvad der er populært for danskerne. Bare se på det billede af Mary, hvor hun sidder med den der klovnenæse på. Hun går jo all in, så Kongehuset vælger fuldstændig efter, hvad danskerne er glade for.«

Adspurgt om det også er god branding for dronning Mary, svarer hun:

»Det er rigtig god branding for Mary. Det handler jo om for kongehuset at gå ind i noget, som danskerne godt kan lide.«

