Fransk efterretningstjeneste har anholdt en 18-årig tjetjener i det sydøstlige Frankrig, oplyser ministerie.

En ung tjetjensk mand er blevet anholdt, fordi han er mistænkt for at planlægge et 'islamistisk-inspireret' angreb mod en begivenhed i forbindelse med det kommende OL i Paris.

Det oplyser det franske indenrigsministerium fredag, skriver AFP.

Her lyder det, at den franske efterretningstjeneste DGSI har 'anholdt en 18-årig med tjetjensk oprindelse i Saint-Étienne' i den sydøstlige del af Frankrig.

Ministeriet kalder det samtidig 'det første forhindrede angreb mod de olympiske lege'.

Det er dog ikke første gang, at angreb er blevet forhindret i forbindelse med forberedelserne til legene i Paris.

Det er kun lidt over en uge siden, at en person blev anholdt i Frankrig for at planlægge et voldeligt angreb under den olympiske fakkelstafet i Bordeaux.

Det oplyses videre, at den anholdte er mistænkt for 'aktivt at forberede et angreb' mod fodboldstadionet Stade Geoffroy-Guichard, hvor der skal spilles OL-fodboldkampe. Stadionet ligger i Saint-Étienne.

»Han ønskede at angribe tilskuere, men også sikkerhedsstyrker og dø som martyr,« siger indenrigsminister Gérald Darmanin.

Det oplyses videre, at den unge mand blev anholdt tidligere i maj.

Frankrig er på sit højeste alarmniveau, når det gælder angreb forud for OL, hvor der forventes omkring ti millioner besøgende og 10.000 atleter.

Legene skal for det meste finde sted i hovedstaden Paris, men andre byer rundt om i Frankrig vil også være vært for de olympiske discipliner.