Det er med at have øjnene åbne, når du lader elbilen op.

Tricktyve forsøger sig nemlig lige nu med et helt nyt og snedigt trick, som har til formål at lokke betalingsoplysninger ud af dig.

På nettet deles i øjeblikket i forskellige elbil-foraer på Facebook historier om, at ukendte personer har sat klistermærker op på offentligt tilgængelige ladestandere. Det beretter FDM.

På klistermærkerne er en falsk QR-kode, og formålet er at få brugerne af ladestanderen ind på falske hjemmesider, hvor man så afleverer sine betalingsoplysninger. Og dem kan tyvene herefter udnytte.

På Facebook florerer et foto af en Clever-ladestander med et af de pågældende klistermærker.

Men hos Clever har man intet at gøre med klistermærkerne, og selskabet benytter sig slet ikke af QR-koder, oplyser man i en advarsel på Facebook.

Clever blev opmærksom på problemet tirsdag, og man har efterfølgende politianmeldt sagen.

»Selvom vi ved, at QR-koderne er udbredte i Norge og hos operatører som Monta, må vi erkende, at eksemplerne på falske QR-koder bare bekræfter os i vores bekymring,« siger forbrugerøkonom hos FDM Ilyas Dogru til FDM's hjemmeside.

»Derfor anbefaler vi forbrugerne at være varsomme og om muligt helt undgå QR-koder på nuværende tidspunkt,« tilføjer han.

Hos Monta oplyser man over for FDM, at man endnu ikke er bekendt med, at der skulle være foregået svindelforsøg med falske QR-koder på selskabets standere.

Men man fastholder, at man tager den form for kriminalitet 'meget seriøst.'

B.T. har desuden set eksempel på, at også E.ON er blevet forsøgt udnyttet af svindlere på samme måde som beskrevet.

På Facebook har også Fyns Politi udsendt en advarsel om de falske QR-koder. Og hvis man har indtastet sine betalingsoplysninger på en hjemmeside, som man nu mistænker for at være svindel, så bør man straks kontakte sin bank og få kortet spærret.

Fyns Politi udsteder i samme ombæring fem gode råd: