Selvom FC København netop havde booket en plads i kvalifikationen til Conference League, virkede klubbens cheftræner Jacob Neestrup langt fra glad, da han mødte pressen.

Og Jacob Neestrup var da heller ikke kommet i mixed zone for at danse – han var der for at tage bladet fra munden.

Op til kampen afviste Neestrup gang på gang at forholde sig til, hvorvidt det er retfærdigt, at Superligaens syvendeplads får lov at spille mod tredjepladsen om en Europa-billet.

Nu har piben dog fået en helt anden lyd.

»Jeg havde ikke haft nogen holdning til det, hvis vi tabte, men når jeg vinder, så på vores – og de andre klubber, det kunne have værets – vegne: Det er ikke fair, at en klub, der slutter nummer tre, skal have alt på spil i én fodboldkamp,« siger Neestrup uden overhovedet at få stillet et spørgsmål relateret til det.

»Det skal afgøres over en hel sæson og ikke på én fodboldkamp, hvor alt kan ske. Jeg synes, det er helt, helt, helt, helt vanvittigt, at du kan tabe en sæson på gulvet i én fodboldkamp,« lyder det yderligere.

FCK lå lunt i svinget til at blive danske mestre tre runder før lukketid i Superligaen, men spillede sig helt ud af mesterskabsspillet i næstsidste runde mod AGF.

Netop det er blot brænde på bålet for Jacob Neestrup – for det understreger det, der er hele hans pointe.

»Når du står som potentiel dansk mester tre runder før tid, så synes jeg, det er uansvarligt på dansk fodbolds vegne, at man ikke sender de bedste hold i Europa,« forklarer han og fortsætter:

»At det ikke skal være de hold, der præsterer bedst over en hel sæson – det er simpelthen bare forkert.«

Men der skal vel være en eller anden form for gulerod i nedrykningsspillet?

»Nej, det synes jeg ikke. Jeg kan ikke finde et eneste argument for, at når vi har vundet over Randers to gange i denne sæson og har 18 point mere end dem, at de skal Europa i stedet for os.«

»Det er simpelthen ikke fair for FCK eller for den potentielle anden eller tredje klub, der kunne have stået i denne situation, for i udgangspunktet skal vi have de bedste klubber i Europa,« svarer Jacob Neestrup.

Sportsdirektør i FC København blev også spurgt om hans holdning til playoffkampen, som han kaldte 'ulækker'.

