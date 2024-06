FC København undveg den totale katastrofe med en sejr over Randers i Parken. De er nu klar til Conference League-kvalifikationen.

FCK'ere landet over kan tørre sveden af panden, efter mål fra Orri Oskarsson og Mohamed Elyounoussi bookede FCK billetten til Europa. Herunder får du B.T.s dom fra FCK-triumfen i Parken:

De bange anelser var lige så stille begyndt at indfinde sig i Parken ved 1-1 med godt og vel en halv time tilbage, men de fik hurtigt besked på at skride igen - og det på norsk.

Er du vimmer en føringskasse, Elyounoussi diskede op med til 2-1. Helt alene bagerst i feltet - måske endda med tid til at kontrollere bolden - helflugtede han bolden ind i det modsatte sidenet - med svævende drømmehug! Smukkere bliver det ikke, og så var det endda med Peter Ankersen i oplæggerens rolle i sin sidste FCK-optræden.

Som så mange gange før i de vigtigste kampe, var nordmanden alfa og omega for FCK-offensiven på en dag, som viste sig meget sværere end ventet. Foruden scoringen skabte han et utal af chancer og lagde også sukkerbolden til Oskarsson, der førte til udligningen.

Stor kamp af en stor spiller - drik en ekstra øl i de norske fjælde over sommeren, Mohamed!

Foto: Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Det er to gange Mohammed, der napper top og bund i dag, og for at finde den anden skal vi altså til Randers.

For det vil ærgre Mohammed Fuseini hele vejen til Kronjylland - og måske endda til Graz - at han ikke bare headede bolden tyve centimeter længere til højre, da han helt frit foran mål fik bolden i panden med på det skammeligste headede forbi stolpen.

Det kunne have været det, der slukkede FCK'erne og tændte ilden i kronjyderne - men så langt nåede det altså aldrig.

Generelt kom der for lidt fra Randers-åbenbaringens fod, selvom chancerne var mange for Hestene. Det bliver en ommer for lejesvenden, der skal have styr på sin fremtid over sommeren.

Foto: Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

FC KØBENHAVN

Kamil Grabara 3

Peter Ankersen 4

Denis Vavro 2

Kevin Diks 3

Elias Jelert 2

William Clem 4 (UD '77)

Magnus Mattsson 4

Viktor Claesson 3 (UD '61)

Mohamed Elyounoussi 5

Orri Oskarsson 5

Elias Achouri 3 (UD '77)

---

Lukas Lerager UB (IND '61)

Rasmus Falk UB (IND '77)

Jordan Larsson UB (IND '77)

RANDERS FC

Patrik Carlgren 3

Björn Kopplin 3 (UD '76)

Daniel Høegh 2

Wessel Dammers 4

Oliver Olsen 2

Lasso Coulibaly 4

Mads Enggård 4 (UD '83)

John Björkengren 3

Simen Nordli 3 (UD '76)

Stephen Odey 3 (UD '83)

Mohammed Fuseini 2

---

Frederik Lauenborg UB (IND '76)

Oliver Zandén UB (IND '76)

Ernest Agyiri UB (IND '83)

Muamer Brajanac UB (IND '83)

Det var på et hængende hår, men det lykkedes dem alligevel.

FCK'erne kan nemlig alligevel tørre sveden af panden og kan trods alt se frem til deltagelse i kvalifikationen til Conference League i den kommende sæson.

Om det redder sæsonen for københavnerne? Det vil de nok næppe sige, men det er et plaster på såret, som de bestemt kan bruge til noget

Det havde været den totale katastrofe for FCK, hvis ikke den skulle stå på europæisk fodbold efter sommer, og Neestrup må især ånde lettet op - det kunne være blevet farligt for hans job, hvis opgaven fejlede i dag.

Foto: Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Chance på chance på chance!

Som dovne hanløver stod FCK-bagkæden og kiggede fodbold, når Hestene pludselig kom galoperende mod Kamil Grabaras bur, og det åbnede sluserne for utallige gode Randers-muligheder i første halvleg især.

Det samme gjorde sig til tider gældende i den modsatte ende, hvor FCKs offensive profiler også kunne have prikket bolden i kassen op til flere gange.

De to hold gav os en underholdende forestilling at slutte sæsonen af på - men på bekostning af overbevisende forsvarsspil i begge ender.

Foto: Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Til sidst vil vi godt benytte lejligheden til at give et skud ud til Randers!

Der har været meget snak om, hvad der er retfærdigt og uretfærdigt ved, at syvendepladsen skal kæmpe med om europapladserne.

Men man må bare sige, at Randers strittede flot imod i dag, og det havde sådan set heller ikke været ufortjent, hvis kampen havde haft et andet udfald.

Nu går sæsonen på hæld med den sidste konklusion for 2023/24:

Randers slutter på en syvendeplads uden nogen gulerod, mens FCK kan strække armene i vejret og juble over, at de trods alt træder ind i kvalifikationen til Conference League efter sommer.

Tak for denne omgang til Suppen!