Fem år fik Zoologisk Have i København lov at sole sig i det royale skær, før de sammen med over 100 andre organisationer torsdag blev fravalgt af Kongehuset, der har justeret sin liste over protektioner.

Kommunikationsekspert Anna Thygesen roser Kongehusets nye strategi, men undrer sig over fravalget af Zoo.

Hun mener, at det kan skyldes to ting, at dronning Mary ikke længere skal være protektor for Zoo:

»Det er den eneste af dem, der er røget af listen, som jeg kan forbinde med, at der har været kæmpe problemer. For der har været store problemer i ledelsen i Zoologisk Have,« siger hun og henviser til balladen om direktøren Jørgen Nielsen, der ifølge Berlingske blev anklaget for en brutal ledelsesstil.

Kongefamilien har ryddet ud i protektionerne. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Kongefamilien har ryddet ud i protektionerne. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Hun mener dog også, at en anden tendens, der er oppe i tiden, kan have været medvirkende til Kongehusets beslutning:

»Det handler måske også om, at det kan være et problem med dyr i fangenskab. Der er jo kritik af at have dyr til fange inde midt byerne, Så signalet om, at man støtter dyr i fangenskab, kan være problematisk,« siger hun og tilføjer:

»Så de kan godt have fravalgt dem, fordi der simpelthen er for meget negativt forbundet med det. Man er måske bekymret for fremtiden.«

Hvis det er strategien, så undrer hun sig dog over, hvorfor prins Joachim stadig er protektor for Aalborg Zoo.

Dronning Mary med prins Vincent og prinsesse Josephine i Zoo. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Mary med prins Vincent og prinsesse Josephine i Zoo. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

B.T. har været i kontakt med Zoologisk have, der ikke tager det så tungt, selvom Kongehuset i flere år har været meget engageret i haven.

»Fra Zoologisk Have sætter vi stor pris på den anerkendelse skiftende medlemmer af kongehuset igennem årene har vist os. Siden 3. januar har vi vidst, at man havde besluttet at ladet alle protektioner ophøre, herunder også ZOO,« fortæller bestyrelsesformand Jørgen Horwitz

»Vi respekterer naturligvis beslutningen og glæder os til at byde medlemmer af kongehuset velkommen i Haven ved passende lejligheder i fremtiden,« lyder det afslutningsvist.

Hos Kongehuset melder man, at man ikke ønsker at kommentere de enkelte valg og fravalg i forbindelse med den nye liste over protektioner, men henviser til deres pressemeddelelse, hvor der heller ikke står specifikke oplysninger om fravalget af Zoo.

Det var torsdag, at Kongehuset udmeldte deres nye plan om, hvordan protektioner fremover skal håndteres i fremtiden.

Udover at den lange liste over kongelige protektioner er blevet reduceret med hele 116 protektioner, så vil de fremover også kun gælde fem år ad gangen.

Ifølge Anna Thygesen er det ikke helt dumt. Den nye strategi kan nemlig hjælpe Kongehuset ud af kniben, hvis nogle af de organisationer, som de er protektor for, pludselig skaber ballade.

»Det gør, at man har mulighed for at stoppe, hvis der er nogen, der opfører sig på en ikke så hensigtsmæssig måde, uden at sige dem direkte op. Protektoratet løber bare ud og bliver ikke fornyet, og så bliver der mindre drama om det også. Det synes jeg er smart at gøre,« siger hun.

En del af de fravalg, som Kongehuset har truffet er mindre foreninger og organisationer som for eksempel Dansk Golf Union, Dansk Svømme Union, Odense Blomsterfestival, Den grønlandske julemærkefond og Høreforeningen.

»Jeg kan se, at der røget mange af de her små organisationer ud. Her har man vurderet og sagt: 'De får ikke nok ud af det, og vi får ikke nok ud af det',« siger Anna Thygesen.

Kong Frederik skal fremover være protektor for både Dansk Idrætsforbund og Bibelselskabet. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik skal fremover være protektor for både Dansk Idrætsforbund og Bibelselskabet. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Nogle er dog også kommet til. Og her springer det i øjnene, at kong Frederik nu er blevet protektor for Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI.

Og det giver god mening, mener Anna Thygesen:

»Det er helt klart, at når man kommer op i hierarkiet som konge, så er det strategisk klogt at tage de store forbund, for så dækker man jo også alle de små, der er under Dansk Idræts Forbund for eksempel. Og så er der ikke risiko for, at man bliver anklaget for at lave forskelsbehandling,« siger hun og tilføjer, at der dog også ligger et budskab fra Kongehuset bag:

»Jo større betydning den kongelige har, des større skal protektoratet være. Så det er vigtigt for dem at signalere, at der er forskel på at være kronprins og konge,« siger hun.

Af andre nytilkomne protektioner kan nævnes, at dronning Mary er blevet protektor for Danske Hospitalsklovne, mens kong Frederik er blevet protektor for Bibelselskabet.

Og det er også helt efter bogen, mener Anna Thygesen:

»Jeg tror, at Bibelselskabet er med, fordi man ikke vil have kritik for, at man slet ikke hylder det kristne Danmark. Det her med den kristne tro har åbenbart ligget dem på sinde. Og det er jo også noget, som dronning Margrethe sagtens kunne have støttet,« siger hun og tilføjer, at det også virker som om, at forskning, klima og Norden er blevet prioriteret.

Foreninger, der er røget af listen, kan sagtens søge om at få en kongelige protektion igen. Det fremgår af Kongehusets hjemmeside.

