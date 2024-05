Politiet har afsluttet sine indledende søgninger af en 11-årig dreng, som er forsvundet under en lejrskole.

Han er fortsat ikke fundet.

Og derfor udvider norsk politi nu eftersøgningen, oplyser politiet i Finnmark i en kort pressemeddelelse.

»Strandsøgningen med hunde er afsluttet.«

»Eftersøgningen udføres med en redningsgruppe omkring floden og flere både i vandet. Der er udfordrende søgeforhold med høj vandstand og mange lyn,« lyder meldingen fra politiet.

De siger også, at man leder efter en person, som formentlig er afgået ved døden.

Den 11-årige norske dreng har været forsvundet siden torsdag. Han blev sidst set, da han blev revet med strømmen i en elv, som han var gået ud i for at hente en fodbold.

Det er i hvert fald, hvad flere vidner har set, skriver NRK.

Spørger man politiet, lyder teorien, at drengen blev taget af strømmen:

»Der er derfor indledt eftersøgninger på begge sider af floden. To redningshelikoptere er i luften, og brandvæsenet har to både ude på floden til overfladesøgning.«

Politiet har også ledt hele natten efter drengen.

Fredag morgen fortalte indsatsleder Cato Arntsen til NRK, at man har fundet en fodbold, som man undersøger for at verificere, om den er relateret til sagen.

Drengen er forsvundet fra lejrskolen Stabbursdalen i Porsanger. De pårørende er underrettet.

Han kommer fra Alta, hvor folk lige nu er sorg, fortæller borgmester Monica Nielsen til Dagbladet.

»Det rammer især hårdt, når det er et barn, det går ud over. Vi er mange i Alta, der er ramt i dag,« siger hun.