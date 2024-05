Eric Trump, Don Trump Jr., Ivanka Trump og mange, mange, mange flere har kommenteret på den dom, der torsdag ramte Donald Trump.

Men én er lige så tavs, som hun har været gennem hele sagen om 'tys-tys'-pengene.

Og det er Melania Trump.

»Jeg tror, det handler om karakteren og indholdet af retssagen. Hun synes, det er dybt pinligt at skulle trækkes igennem det her. Der sidder en pornostjerne og siger, at hun har haft en affære med Donald Trump,« forklarer Jacob Heinel Jensen, Berlingskes USA-korrespondent, om den tidligere førstedames fravær.

»Vi ved fra hendes tidligere rådgiver, at hun var meget oprørt, første gang den her sag kom ud i 2018. Hun ville ikke ses sammen med Donald Trump, hun gav ham den kolde skulder, og det er også forklaringen på, hvorfor hun ikke viser sig i den her retssag. Hun vil ikke stå som den forsmåede kvinde, som Donald Trump bedrog.«

Men ifølge Jacob Heinel Jensen er der ingen tvivl om, at Donald Trump har brug for sin kone, hvis hans bestræbelser på at genvinde præsidentposten i USA skal lykkes.

Hun er nemlig ganske populær hos vælgerne.

»Mange amerikanerne i Trump-land kan virkelig godt lide hende, og de har brug for at se hende. Sådan er det i alle valgkampe. Man skal bruge sin hustru eller mand for at komme frem og for at vise, at man er en del af en familie. Det er værdier, der er vigtige for amerikanerne.«

Trump har i 'tys-tys'-sagen været tiltalt for at have forfalsket dokumenter for at dække over en udbetaling på 130.000 dollar – cirka 900.000 kroner – til pornostjernen Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016.

Overførslen blev ifølge anklagemyndigheden bogført som udgifter til advokatbistand og skulle sikre, at Stormy Daniels ikke udtalte sig om en affære, som hun påstår, at hun har haft med Trump.

Han blev fundet skyldig i alle 34 anklagepunkter.