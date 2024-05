En af Canadas mest berygtede seriemordere, Robert Pickton, er død i fængslet.

Han blev angrebet og slået ihjel af en anden indsat 19. maj.

Det skriver Reuters.

Pickton blev 74 år gammel.

Det var tilbage i 2002, at han blev anholdt, efter han havde skabt skræk og rædsel i British Columbia og resten af Canada op gennem 90'erne og start 00'erne.

I 2007 blev han idømt livsvarig fængsel for at have dræbt seks narkomaner og prostituerede – og efterfølgende slagtet dem på sin gård.

Ifølge Reuters var han anklaget for yderligere 20 drab, men anklagerne frafaldt sigtelserne.

Det canadiske medie CBC skriver også, at man fandt dna fra 33 kvinder på gården – og at han skulle have pralet over for en betjent, at han i tidens løb havde dræbt 49 kvinder.

Pickton var udsat for et »voldsomt overfald« af en 51-årig mand i fængslet i Quebec. Han blev kørt på hospitalet, hvor han døde af sine kvæstelser.

Der er nu iværksat en undersøgelse af hændelsesforløbet.