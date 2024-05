Hold lige min stadionpølse, mens jeg tager luft ind igen!

For FC Midtjylland er nyt hold i front af Superligaens guldræs efter et Hollywood-værdigt slagsmål i Parken.

En vanvittig kamp med annullerede mål, katastrofale fejl, store chancer, hårde dueller og et annulleret rødt kort endte 2-1 til FC Midtjylland.

To alvorlige fejl fra FCK-stjernerne Kamil Grabara og Denis Vavro betød, at Franculino og Charles kunne bringe FCM på 2-0 i første halvleg. Efter et hav af chancer reducerede FCKs Diogo Goncalves på et straffespark – men comebacket mislykkedes – og så vandt FCM og tog førstepladsen.

Herunder får du B.T.s dom over guldbraget i Parken.

Han var den mest upopulære mand i København – så han skulle eskorteres af fire vagter, da han blev skiftet ud og skulle en tur forbi Sektion 12.

For Franculino havde selv spillet op til dans, da efter sin nemme scoring til 1-0 jublede hoverende foran FCKs stemningsskabende fans.

Efterfølgende var han arkitekten bag 2-0-scoringen, da han med køligt overblik fandt Charles – og han skruede så helt op under blusset hos FCKerne, da han – ifølge ham uvidende – jagtede en bold, der egentlig skulle have været en fair play-clearing ned til FCK.

Hans indflydelse på måltavlen gør, at han tager prisen foran FCKs Elias Achouri.

Vi er nødt til at gøre en ekstrem undtagelse og pege på to flop i dag – for det var ganske enkelt katastrofalt ringe, hvordan to af FCKs allerstørste stjerne sløsede om sig og begik det, der meget muligt bliver mesterskabsafgørende fejl.

De slog sig begge i hovedet efter deres utilgivelige brølere, hvor først Grabara gik fejl af en afrettet bold og tabte bolden lige i fødderne på Franculino, der nemt scorede til 0-1.

Og så var det Vavro – med en Vavro-classic – der smed bolden direkte i fødderne på FCM, som straffede med det samme til 0-2. Slovakken var direkte knust og gemte sit ansigt i hænderne, før han blev hevet ud i pausen efter en sløj kamp.

I to ryger direkte i skammekrogen for det her!

FC KØBENHAVN

Kamil Grabara 1

Peter Ankersen 3

Denis Vavro 1 (ud 45)

Kevin Diks 4

Scott McKenna 3

Birger Meling 3 (ud 63)

William Clem 2 (ud 69)

Magnus Mattsson 4

Mohamed Elyounoussi 4

Orri Oskarsson 3 (ud 83)

Elias Achouri 5

---

Rasmus Falk 4 (ind 45)

Christian Sørensen 2 (ind 63)

Diogo Goncalvec 4 (ind 69)

Viktor Claesson UB (83)

Lukas Lerager UB (83)

FC MIDTJYLLAND

Martin Fraisl 3

Henrik Dalsgaard 3 (ud 45)

Sverrir Ingi Ingason 4

Mads Bech Sørensen 3

Paulinho 4 (ud 70)

Dario Osorio 4

Emiliano Martinez 4 (ud 45)

Oliver Sørensen 4

Charles 4 (ud 45)

Cho Gue-Sung 4

Franculino 5 (ud 76)

---

Andre Rømer 4 (ind 45)

Adam Gabriel 3 (ind 45)

Ola Brynhildsen 3 (ind 45)

Victor Bak UB (ind 70)

Juninho UB (ind 76)

FC København vil føle sig snydt, uretfærdigt behandlet og de vil føle, at alt var imod dem – men de har ærligt talt kun sig selv at takke for det her kæmpe f*ck up i guldkampen.

Vi har allerede peget på Vavro og Grabara som de helt skyldige, men pilen peger altså også på skarpheden hos de offensive folk, der blev serviceret foran kassen i det meste af kampen. Tænk, at FCK kun ramte kassen fire gange på 22 forsøg – og det ene var 1-2-målet fra straffesparkspletten.

Og FCM? Ja, de griner hele vejen til Herning, for det her var en Thomas Thomasberg-masterplan, og den jyske træner vil være stolt af sit holds heroiske forsvarsspil.

Særligt, når han ser på skudstatistikken, der siger, at FCM scorede to mål på tre skud på kassen. Bravo!

Op til kampen smed gæsterne en bombe, da forårets bedste mand Jonas Lössl sad bænket med en mindre skade – og i stedet stod Fraisl i buret.

Få minutter inde i kampen diskede dagens vikar op med en sublim redning, da Oskarsson var alene igennem, inden han senere i kampen indtog hovedrollen i en situation, som han selv gjorde sprængfarlig.

Han fejlvurderede totalt et vip fra Clem og blev ramt i hovedet af bolden, der faldt ned på FCK-fødder til en udligning, der fik Parken til at eksplodere.

Men et VAR-tjek fandt Oskarsson offside. Bomben var ved at sprænge flere gange, for Fraisl var flere gange rystende usikker, men alligevel fik FCM afmonteret faren – godt hjulpet på vej af uskarpe FCK.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Så er der for gud-ved-hvilken-gang et nyt tophold i Superligaen.

FC Midtjylland tager for anden gang i sæsonen fra Parken med en sejr og nu har Thomasbergs tropper to point ned til Brøndby, mens løverne er skudt i bagdelen og sakker bagud i guldræset.

Tre point har Jacob Neestrups tropper op til førstepladsen med to runder tilbage af den her episke Superliga-sæson.

Sæt bare popcornene over!