'Brandfaren i naturen er lige nu høj!'

Sådan lyder det fra Hovedstadens Beredskab i et opslag på det sociale medie, X.

Her deler man et kort over Danmark, der viser, at brandfaren i Danmark er høj flere steder i landet.

Fredag vil den være meget høj i hovedstadsområdet.

Når brandfaren er så høj, kan antændelse ved glød eller mindre flamme ske meget nemt. Det skriver brandfare.dk.

Og i den forbindelse kommer beredskabet også med en klar opfordring.

'Vi modtager dagligt flere 112-meldinger om brande udendørs og har allerede i dag slukket én brand som var tæt på at sætte ild i en bygning.'

'Pas på med ukrudtsbrændere og anden ild udendørs, når det er tørt og blæser.'