Om kun lidt over en måned sker det.

Her mødes Joe Biden og Donald Trump i den første store tv-debat op til efterårets præsidentvalg i USA.

Det er på alle måder historisk – aldrig tidligere har to kandidater mødt hinanden til en kamp på ord så tidligt i et valgår.

»Jeg må sige, at jeg er chokeret,« lyder reaktion fra den garvede CNN-vært Chris Wallace oven på nyheden:

»Siden den første debat i 1960 er der aldrig blevet holdt en debat tidligere end september.«

Men efter flere dages mundhuggeri og udfordringer på sociale medier faldt det sent onsdag på plads, at Joe Biden og Donald to gange skal mødes på tv:

Hos CNN vil Jake Tapper og Dana Bash styre løjerne i Atlanta. 10. september: Hos ABC vil David Muir og Linsey Davis styre løjerne. Endnu er placeringen uvis.

Ikke bare det tidlige tidspunkt for den første debat er bemærkelsesværdigt.

For den finder altså samtidig sted, inden Joe Biden eller Donald Trump formelt er blevet udnævnt til kandidater ved de traditionsrige partikonventer.

Samtidig markerer de to debatter et brud på en årtier lang tradition om, at det er den uafhængige Commission on Presidential Debates, der arrangerer valgdebatterne. Sædvanligvis tre styk.

Kommissionen er nu kørt ud på et sidespor.

»Det er et chok for alle. Der var ingen nyheder nogen som helst steder om, at det her ville ske,« siger medformand Frank Fahrenkopf til BBC:

»Jeg tror, at de hver især forsøger at få en fordel ud af det.«

Førnævnte Chris Wallace var op til 2020-valget vært på en debatterne mellem netop Joe Biden og Donald Trump, og han ser en fordel til den siddende præsident i den nye model.

Ikke mindst fordi Biden-lejren har udstukket mange af kriterierne.

»Jeg synes helt ærligt, at det er et meget klogt træk af Joe Biden. Han er bagud i fem af seks svingstater, og hvis han havde fortsat sin kampagne som hidtil, ville han være på vej mod et nederlag,« siger Chris Wallace.

Han påpeger, at Joe Biden også har en enestående mulighed for at vise sig frem og modbevise et af de store temaer i valgkampen – ikke mindst fremsat Donald Trump – om, at han skulle være for gammel og ude at stand til at klare jobbet.

Sådan så det ud, da Donald Trump (tv.) og Joe Biden mødte hinanden til tv-debat i 2020. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix

»Hvis Biden møder op og klarer sig bare nogenlunde godt, kan det berolige mange, der er på linje med hans politik, men er bekymret over hans alder og kompetencer,« siger Chris Wallace.

I 2020 kørte en af debatterne mellem de to i øvrigt helt af sporet.

De afbrød hinanden, skændtes og kunne ikke holde sig til den afmålte tid eller til de udvalgte emner. Trump afbrød eksempelvis Biden 145 gange.

Ved den kommende første debat – uden publikum – vil mikrofonen derfor sandsynligvis blive slukket hos den, der ikke har taletid, men alle detaljer er endnu ikke plads.

Og ligeledes er det endnu usikkert, hvorvidt den uafhængige præsidentkandidat Robert F. Kennedy jr. kan få lov til at være med.